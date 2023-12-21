Рабочие восстановили трассу вдоль Азовского моря из Ростовской области в Крым

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Речь идет о трассе вдоль Азовского побережья, от границы с ДНР до пункта пропуска «Джанкой». Всего получилось восстановить 200 километров полотна за этот год.
Были проведены и другие виды работ, в том числе обустроили более 40 остановок и несколько километров ограждений. Появились также две тысячи дорожных знаков и успели покрасить перила.
Добавим, что длина этой дороги составляет 359 километров. Масштабные работы по ее обновлению стартовали в минувшем году.
Ранее стало известно, какие крупнейшие дороги Ростова отремонтируют в 2024 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.
А до этого в донской столице на ремонт ям и выбоин на дорогах выделили 10 миллионов рублей.