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Рабочие восстановили трассу из Ростовской области в Крым

Рабочие восстановили трассу вдоль Азовского моря из Ростовской области в Крым

21 декабря 2023, 09:45
Фото: ГК «Автодор»
Рабочие восстановили трассу из Ростовской области в Крым
Специалисты завершили ремонт трассы, которая ведет из Ростовской области в Крым, сообщает «Автодор».

Речь идет о трассе вдоль Азовского побережья, от границы с ДНР до пункта пропуска «Джанкой». Всего получилось восстановить 200 километров полотна за этот год.

Были проведены и другие виды работ, в том числе обустроили более 40 остановок и несколько километров ограждений. Появились также две тысячи дорожных знаков и успели покрасить перила.

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Добавим, что длина этой дороги составляет 359 километров. Масштабные работы по ее обновлению стартовали в минувшем году.Добавим, что длина этой дороги составляет 359 километров. Масштабные работы по ее обновлению стартовали в минувшем году.
Добавим, что длина этой дороги составляет 359 километров. Масштабные работы по ее обновлению стартовали в минувшем году.
Фото: ГК «Автодор»

Добавим, что длина этой дороги составляет 359 километров. Масштабные работы по ее обновлению стартовали в минувшем году.

Ранее стало известно, какие крупнейшие дороги Ростова отремонтируют в 2024 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.

А до этого в донской столице на ремонт ям и выбоин на дорогах выделили 10 миллионов рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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