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Published Сегодня, 07:56

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Работники в Ростовской области заявили о выгорании из-за рутинной работы

Работники в Ростовской области заявили о выгорании из-за рутины

21 декабря 2023, 07:56
Фото: Midjourney
Работники в Ростовской области заявили о выгорании из-за рутинной работы
На рутинные задачи больше двух часов в день уходит у 31% работников в Ростовской области, говорится в исследовании hh.ru.

Рутина в том или ином виде присуща работе 70% сотрудников в Ростовской области. 42% опрошенных тратят на такие задачи меньше двух часов. Больше двух часов они занимают у 31% сотрудников.

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Самыми частыми рутинными задачами респонденты назвали бюрократию, заполнение отчетов и перенос документов в электронный вид.

Как норму рутину воспринимают 46% опрошенных. 11% заявили, что чувствуют, будто тратят время попусту, а у 16% рутина вызывает эмоциональное выгорание. Еще 6% респондентов полагают, что такие задачи давно можно переложить на искусственный интеллект.

Ранее аналитики рассказали, представителей каких профессий не хватает в Ростовской области.

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