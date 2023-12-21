Работники в Ростовской области заявили о выгорании из-за рутины

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Рутина в том или ином виде присуща работе 70% сотрудников в Ростовской области. 42% опрошенных тратят на такие задачи меньше двух часов. Больше двух часов они занимают у 31% сотрудников.
Самыми частыми рутинными задачами респонденты назвали бюрократию, заполнение отчетов и перенос документов в электронный вид.
Как норму рутину воспринимают 46% опрошенных. 11% заявили, что чувствуют, будто тратят время попусту, а у 16% рутина вызывает эмоциональное выгорание. Еще 6% респондентов полагают, что такие задачи давно можно переложить на искусственный интеллект.
Ранее аналитики рассказали, представителей каких профессий не хватает в Ростовской области.