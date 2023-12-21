Ростовчанам рассказали, когда выгоднее ездить на такси в новогоднюю ночь

После полуночи и до 2.30 мск ночи 1 января, когда люди активно отмечают Новый год, спрос на такси начинает расти, однако, количество водителей все еще остается ниже обычного, что может повлиять на цену поездки. Так что, если человек планирует ехать в этот период, возможно, придется заплатить немного больше, чем обычно.



Утром 1 января для более удобной и выгодной поездки лучше заказывать такси с 08.00 до 11.00 мск. В это время водители начинают возвращаться на дорогу, а большинство людей уже добрались до дома после празднования. Однако, если планируется поехать к родным и друзьям, то лучше подождать до 15.00, чтобы сделать поездку еще более выгодной.