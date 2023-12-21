Ростовчанам рассказали, когда выгоднее ездить на такси в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В компании рассказали ТАСС, что во время новогодней ночи, чтобы сэкономить, лучше всего заказывать такси с 2.30 до 4.30 мск. Вечером 31 декабря лучше это делать до 20.00 или начиная с 22.00 мск. В это время уже большинство людей закончили свои дела и добрались к месту назначения, поэтому доступных машин будет больше, а цены на поездку станут ниже.
Однако ближе к полуночи водители начинают покидать дорогу, чтобы вернуться к своим семьям за праздничный стол. Следовательно, количество доступных машин уменьшается, что временно повышает цены.
После полуночи и до 2.30 мск ночи 1 января, когда люди активно отмечают Новый год, спрос на такси начинает расти, однако, количество водителей все еще остается ниже обычного, что может повлиять на цену поездки. Так что, если человек планирует ехать в этот период, возможно, придется заплатить немного больше, чем обычно.
Утром 1 января для более удобной и выгодной поездки лучше заказывать такси с 08.00 до 11.00 мск. В это время водители начинают возвращаться на дорогу, а большинство людей уже добрались до дома после празднования. Однако, если планируется поехать к родным и друзьям, то лучше подождать до 15.00, чтобы сделать поездку еще более выгодной.
Ранее был составлен топ нарушений водителей такси в Ростовской области.