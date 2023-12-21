Ростовская область вошла в состав туристического макрорегиона Азовского побережья

Совсем недавно Азовское море получило статус внутреннего моря России. По мнению властей, в Азовском макрорегионе есть колоссальные резервы для развития различных направлений туризма, в том числе пляжного и активного отдыха. Для того, чтобы достичь успехов в этом направлении, регионам следует объединить усилия для реализации взаимовыгодных проектов.