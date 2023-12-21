Ростовская область вошла в состав туристического макрорегиона Азовского побережья

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Согласно данным администрации Краснодарского края, во время Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ Кубань, Ростовская область, а также Республика Крым, Запорожье, Херсонская область и ДНР подписали соглашение, которое позволит регионам эффективно сотрудничать и развивать туризм на территории Азовского макрорегиона.
Совсем недавно Азовское море получило статус внутреннего моря России. По мнению властей, в Азовском макрорегионе есть колоссальные резервы для развития различных направлений туризма, в том числе пляжного и активного отдыха. Для того, чтобы достичь успехов в этом направлении, регионам следует объединить усилия для реализации взаимовыгодных проектов.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, что можно посмотреть в Азове.