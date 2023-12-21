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Ростовская область вошла в состав туристического макрорегиона Азовского побережья

Ростовская область вошла в состав туристического макрорегиона Азовского побережья

21 декабря 2023, 16:46
Фото: 1MI
Ростовская область вошла в состав туристического макрорегиона Азовского побережья
Ростовская область заключила соглашение о сотрудничестве и развитии туризма с пятью регионами России, об этом объявили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Согласно данным администрации Краснодарского края, во время Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ Кубань, Ростовская область, а также Республика Крым, Запорожье, Херсонская область и ДНР подписали соглашение, которое позволит регионам эффективно сотрудничать и развивать туризм на территории Азовского макрорегиона.

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Совсем недавно Азовское море получило статус внутреннего моря России. По мнению властей, в Азовском макрорегионе есть колоссальные резервы для развития различных направлений туризма, в том числе пляжного и активного отдыха. Для того, чтобы достичь успехов в этом направлении, регионам следует объединить усилия для реализации взаимовыгодных проектов.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, что можно посмотреть в Азове.

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