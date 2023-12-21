Ростовские отельеры попросили МВД объяснить, как заселять военных без паспортов

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Портал Donnews со ссылкой на главу представительства Федерации рестораторов и отельеров Ростовской области (далее ФРиО) Карину Шатворян рассказал, что такие инциденты возникают из-за действующего законодательства. Бизнесмены просто не имеют права заселять совершеннолетних граждан в отель без паспорта или удостоверения личности офицера российской армии.
Карина Шатворян предположила, что сотрудники отеля объяснили ситуацию гостям, а система, разработанная МВД, просто не позволила администратору заселить военного без паспорта по военному билету, ведь мужчина в свою очередь не смог пройти процедуру идентификации личности.
«Можно понять причины, по которым военнослужащие не берут с собой паспорта. Но отельеры оказываются заложниками правовой коллизии: участники СВО перемещаются без паспортов, а мы, работая по закону, не можем заселить их без этих документов», — объяснила Карина Шатворян, добавив, что каждое подобное заселение грозит отельерам штрафами в размере от 200 до 700 тысяч рублей.
По слова главы Представительства ФРиО, такие ситуации с различной периодичностью возникают и в других приграничных регионах, а потому отельеры были вынуждены обратиться с заявлением в МВД, чтобы те разъяснили, как именно им следует проводить процедуру заселения для граждан с военными билетами.
Карина Шатворян предполагает, что нормы в отношении размещения участников СВО могут скорректировать, как это сделал Минтранс, позволив бойцам использовать военные билеты для идентификации личности, до тех пор она призывает бизнесменов проявить участие и понимание по отношению к военнослужащим.