Ростовские отельеры попросили МВД объяснить, как заселять военных без паспортов

«Можно понять причины, по которым военнослужащие не берут с собой паспорта. Но отельеры оказываются заложниками правовой коллизии: участники СВО перемещаются без паспортов, а мы, работая по закону, не можем заселить их без этих документов», — объяснила Карина Шатворян, добавив, что каждое подобное заселение грозит отельерам штрафами в размере от 200 до 700 тысяч рублей.