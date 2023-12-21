Семья из пяти человек погибла в ДТП под Ростовым

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
ДТП произошло сегодня вечером около 18.20 мск на 153-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь». По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Volkswagen Polо. Он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком МАН в составе полуприцепа.
В результате ДТП погибла вся семья — водитель и пассажиры легковушки. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о ДТП на обледеневшей трассе «Ростов-Волгодонск», в которой из-за столкновения минивэна и кроссовера пострадали пять человек. По предварительной информации, 40-летний водитель Chevrolet Captiva ехал по трассе и не учел погодные условия, что привело к выезду на встречку. Там автомобиль влетел в Hyundai H-1, за рулем которого находился 36-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали оба водителя, а также двое пассажирок Hyundai в возрасте 66 и 28 лет и 47-летняя пассажирка Chevrolet, которых доставили в больницу.