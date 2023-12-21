Семья из пяти человек погибла в ДТП под Ростовым

Ранее сообщалось о ДТП на обледеневшей трассе «Ростов-Волгодонск», в которой из-за столкновения минивэна и кроссовера пострадали пять человек. По предварительной информации, 40-летний водитель Chevrolet Captiva ехал по трассе и не учел погодные условия, что привело к выезду на встречку. Там автомобиль влетел в Hyundai H-1, за рулем которого находился 36-летний мужчина.