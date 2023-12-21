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Published Сегодня, 19:08

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Семья из пяти человек погибла в страшном ДТП в Ростовской области

Семья из пяти человек погибла в страшном ДТП в Ростовской области

21 декабря 2023, 19:08
Фото: 1MI
В Ростовской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, из-за чего погибли пять человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось вечером в четверг, 21 декабря, на дороге Ростов — Ставрополь. Водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN.

На месте погибли 30-летний водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров в возрасте 8, 10 и 32 года. В больницу доставили 14-летнюю девушку из этой же машины, но через некоторое время она скончалась от полученных травм.

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В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Известно, что погибшие являлись семьей.

Сейчас из-за аварии движение ограничено на этой дороге.

Ранее машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области.

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