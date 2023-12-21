Семья из пяти человек погибла в страшном ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Происшествие случилось вечером в четверг, 21 декабря, на дороге Ростов — Ставрополь. Водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN.
На месте погибли 30-летний водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров в возрасте 8, 10 и 32 года. В больницу доставили 14-летнюю девушку из этой же машины, но через некоторое время она скончалась от полученных травм.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Известно, что погибшие являлись семьей.
Сейчас из-за аварии движение ограничено на этой дороге.
Ранее машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области.