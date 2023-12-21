Российские военные сбили украинскую ракету над Азовским морем

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Днем в четверг, 21 декабря, Украина попыталась совершить ракетный удар по территории России. Это произошло примерно в 15 часов.
В это время сработала система ПВО, которая успешно справилась со своей задачей и сбила этот объект над акваторией моря. Других подробностей по этой ситуации на данный момент нет.
Добавим, что ранее система ПВО несколько раз срабатывала в Ростовской области из-за украинских дронов, которые в дальнейшем успешно сбивали или перехватывали. О последствиях одной из атак сообщал губернатор Василий Голубев.
Депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать донской регион. Материал на эту тему читайте по ссылке.