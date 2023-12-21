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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Система ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем

Российские военные сбили украинскую ракету над Азовским морем

21 декабря 2023, 14:27
Фото: mil.ru
Система ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем
Российской системе ПВО удалось сбить ракету ВСУ, которая находилась над Азовским морем, сообщает в Telegram Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

Днем в четверг, 21 декабря, Украина попыталась совершить ракетный удар по территории России. Это произошло примерно в 15 часов.

В это время сработала система ПВО, которая успешно справилась со своей задачей и сбила этот объект над акваторией моря. Других подробностей по этой ситуации на данный момент нет.

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Добавим, что ранее система ПВО несколько раз срабатывала в Ростовской области из-за украинских дронов, которые в дальнейшем успешно сбивали или перехватывали. О последствиях одной из атак сообщал губернатор Василий Голубев.

Депутат Водолацкий объяснил, зачем Украина пытается атаковать донской регион. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#СВО#Азовское море#Украина#Ракета#Ракетный удар#Система ПВО#Территория России#Минобороны России#Происшествия
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