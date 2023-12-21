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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

«Слово пацана»: как в 90-е годы подростков собирали в банды в Ростовской области

«Слово пацана» на Дону: как в 90-е подростки собирались в банды в Ростовской области

21 декабря 2023, 09:32
Фото: Midjourney
«Слово пацана»: как в 90-е годы подростков собирали в банды в Ростовской области

Следователь Яндиев рассказал о бандах подростков в Ростовской области в 90-е

Поймавший Чикатило следователь Амурхан Яндиев сообщил корреспонденту RostovGazeta о том, почему не хочет смотреть сериал «Слово пацана», и как в 90-е боролись с бандами подростков в Ростовской области.

Знаменитый следователь, поймавший маньяка Чикатило признается, что категорически не будет смотреть сериал «Слово пацана».

«Пацан, братан, блатной — обращения разные, а смысл в общении, как правило, один. Появление таких группировок со своими правилами не приводит ни к чему хорошему. Работать с ними очень сложно», — отмечает Амурхан Яндиев.

Собеседник рассказывает, что группировки, о которых повествует сериал «Слово пацана», в 90-е годы были по всей России, в том числе и в Ростовской области. Больше всего банд на Дону образовалось в Новочеркасске и Волгодонске.

Только их основателями в регионе были не подростки, а вполне себе зрелые люди, которые вовлекали в сообщества молодежь.

«По Новочеркасску я не работал, а в Волгодонске провел два года. В те годы в Волгодонске было очень много преступных группировок. В их числе — банда Красавчика, банда Юдина, банда Диденко», — говорит Яндиев.

Собеседник делится мнением, что бороться с такими бандами сложно. Это всегда риск.

Собеседник делится мнением, что бороться с такими бандами сложно. Это всегда риск.Собеседник делится мнением, что бороться с такими бандами сложно. Это всегда риск.
Собеседник делится мнением, что бороться с такими бандами сложно. Это всегда риск.
Фото: Евгений Катышев/cc by sa 3.0/wikimedia.org

«На меня организовывали покушения. На полковника РУБОПа Геннадия Григорьевича Бондаренко был „заказ“. Его собирались убрать за его позицию — он без компромиссов боролся с преступниками», — уточняет эксперт.

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Целью банд тогда, по словам собеседника, был захват имущества. Делалось это жестоко. Любыми путями и любыми способами.

«В 1995 году убили главаря одной из банд. Дело это мы раскрыли. Только на его место пришел другой. И началось все по новой. Взрывы, стрельба, покушения», — вспоминает следователь.

Спикер рассказывает о покушении на убийство технического директора «Атоммаша», в которого выстрелили два раза, но он выжил после тяжелого ранения. О расстреле сына и невестки предпринимателя, который препятствовал вывозу металла.

Спикер рассказывает о покушении на убийство технического директора «Атоммаша», в которого выстрелили два раза, но он выжил после тяжелого ранения.Спикер рассказывает о покушении на убийство технического директора «Атоммаша», в которого выстрелили два раза, но он выжил после тяжелого ранения.
Спикер рассказывает о покушении на убийство технического директора «Атоммаша», в которого выстрелили два раза, но он выжил после тяжелого ранения.
Фото: Midjourney

«Это были очень сложные, тяжелые времена, когда приходилось отлавливать и разбивать эти группировки. Молодые взрослели и становились лидерами таких сообществ. И только после разоблачения всех банд, все успокоились. Поэтому сегодня напоминать об этом, снимая фильмы подобные „Слову пацана“, я считаю недопустимым», — резюмирует собеседник.

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