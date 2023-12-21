Стало известно, как подорожали продукты и алкоголь для новогоднего стола в Ростове

Фруктовые соки поднялись в цене за год на 5,5%. Статистические данные гласят, что сейчас литр сока обойдется в 123 рубля вместо прошлогодних 116 рублей. Подорожали и сами фрукты. Килограмм яблок в Ростове стоит почти 89 рублей, что примерно на 13 рублей больше, чем год назад. Однако значительней всего инфляция ударила по апельсинам и бананам. Цитрусовые за год подорожали на 68 рублей — до 198 рублей за килограмм. Такой же вес бананов обойдется в 140 рублей вместо прошлогодних 99 рублей.