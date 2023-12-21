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Published Сегодня, 06:49

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Стало известно, как подорожали продукты и алкоголь для новогоднего стола в Ростове

Стало известно, как подорожали продукты и алкоголь для новогоднего стола в Ростове

21 декабря 2023, 06:49
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, как подорожали продукты и алкоголь для новогоднего стола в Ростове

Стало известно, как подорожали продукты для новогоднего стола в Ростове

Колбасы, фрукты и алкоголь значительно подорожали в Ростове за год, следует из данных ЕМИСС.

Из-за роста инфляции жителям Ростова и области придется значительно раскошелиться на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу. Падение курса рубля, последствия санкций, подорожание услуг логистики и импортных товаров ожидаемо повлияло на стоимость почти всей продуктовой корзины.

Например, на 8% дороже выйдет приготовление оливье. Поднялись в цене почти все ингредиенты для этого салата. Яйца подорожали практически в два раза. Примерно на десять рублей подорожала и колбаса.

Почти на 4% поднялись в цене маринованные огурцы. 300 граммов продукта в 2022 году обошлись бы в 63 рубля, а сейчас — в 65 рублей. Примерно на три рубля поднялся в цене и зеленый горошек. На два рубля подорожали и 200 граммов моркови. В прошлом году за них бы пришлось отдать всего лишь шесть рублей.

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Майонез подорожал в среднем не больше, чем на рубль, а картофель за год вообще подешевел. Однако тоже всего на рубль. Полкилограмма картофеля сейчас обойдутся в среднем в 14 рублей.

Поднялись в цене и другие традиционные закуски и напитки для новогоднего стола. Так, килограмм сырокопченой колбасы за год подорожал в среднем на 85 рублей. Сейчас за него придется отдать в районе 1 133 рублей. Мясокопченности поднялись в цене почти на 2% с начала года. За килограмм деликатесов нужно заплатить в среднем 753 рубля.

Икра лососевых подорожала на примерно 233 рубля. Килограмм икры сейчас в среднем стоит 6 050 рублей. Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы также за год подорожали более, чем на 100 рублей. Килограмм копченостей или соленой рыбы в Ростове годом ранее стоил 2 073 рубля, в этом году за тот же вес продукта придется заплатить 2 183 рубля.

Килограмм икры сейчас в среднем стоит 6 050 рублей.Килограмм икры сейчас в среднем стоит 6 050 рублей.
Килограмм икры сейчас в среднем стоит 6 050 рублей.
Фото: rostovgazeta.ru
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Фруктовые соки поднялись в цене за год на 5,5%. Статистические данные гласят, что сейчас литр сока обойдется в 123 рубля вместо прошлогодних 116 рублей. Подорожали и сами фрукты. Килограмм яблок в Ростове стоит почти 89 рублей, что примерно на 13 рублей больше, чем год назад. Однако значительней всего инфляция ударила по апельсинам и бананам. Цитрусовые за год подорожали на 68 рублей — до 198 рублей за килограмм. Такой же вес бананов обойдется в 140 рублей вместо прошлогодних 99 рублей.

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Игристое вино российского производства за год поднялось в цене на 28 рублей, сейчас литр шампанского продают за примерно 488 рублей.Игристое вино российского производства за год поднялось в цене на 28 рублей, сейчас литр шампанского продают за примерно 488 рублей.
Игристое вино российского производства за год поднялось в цене на 28 рублей, сейчас литр шампанского продают за примерно 488 рублей.
Фото: rostovgazeta.ru

Раскошелиться больше обычного к Новому году придется и любителям алкоголя. Отечественный коньяк подорожал на 2% — до 1 423 рублей за литр. Игристое вино российского производства за год поднялось в цене на 28 рублей, сейчас литр шампанского продают за примерно 488 рублей.

Ранее эксперты рассказали, где ростовчанам быстро заработать деньги на новогодние подарки.

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