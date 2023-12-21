Tele2 поможет порадовать близких к Новому году

Tele2 помогает жителям Ростовской области готовиться к зимним праздникам и создавать хорошее настроение. В преддверии Нового года оператор подготовил несколько выгодных предложений для посетителей фирменных салонов связи. Так, ростовчане могут подключить премиальный тариф Black, включающий доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv, безлимитный трафик на YouTube, Telegram и WhatsApp, обслуживание на выделенной линии и опции международного роуминга без доплат, со скидкой 50%. Также оператор предлагает клиентам добавить к любому тарифу Tele2 высокоскоростной домашний интернет и пользоваться им бесплатно в течение трех месяцев.