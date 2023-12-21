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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Tele2 поможет порадовать близких к Новому году

Tele2 поможет порадовать близких к Новому году

21 декабря 2023, 12:23
Фото: Tele2
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Tele2 запускает новогоднюю акцию в салонах. Посетители фирменной розницы компании могут воспользоваться выгодными предложениями оператора и приобрести полезные подарки, а также упаковать презенты и подготовить их к вручению родным и близким.

Tele2 помогает жителям Ростовской области готовиться к зимним праздникам и создавать хорошее настроение. В преддверии Нового года оператор подготовил несколько выгодных предложений для посетителей фирменных салонов связи. Так, ростовчане могут подключить премиальный тариф Black, включающий доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv, безлимитный трафик на YouTube, Telegram и WhatsApp, обслуживание на выделенной линии и опции международного роуминга без доплат, со скидкой 50%. Также оператор предлагает клиентам добавить к любому тарифу Tele2 высокоскоростной домашний интернет и пользоваться им бесплатно в течение трех месяцев.

Кроме того, компания расширила ассортимент устройств в фирменных салонах связи и теперь предоставляет посетителям возможность купить смартфон за полцены. Для этого клиенту нужно приобрести комплект « Комбо», состоящий из самого гаджета, страховки, SIM-карты с оплаченными услугами связи на три месяца и мультиподписки MiXX со 100%-й скидкой на тот же период.

С 23 по 30 декабря в салонах связи компании также можно будет упаковать подарки родным и близким. Помогать с декорированием будут профильные специалисты. Оформить презенты смогут клиенты и других операторов связи при совершении покупки в фирменной рознице компании.

Окунуться в атмосферу праздника можно в салонах связи Tele2 по адресам:

  • г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 43 к. 32 — 23 декабря, 24 декабря, 29 декабря и 30 декабря;

  • г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33 — 23 декабря, 24 декабря, 29 декабря и 30 декабря;

  • г. Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 22 — 26–30 декабря;

  • г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25 — 26–30 декабря;

  • г. Аксай, пр. Аксайский, 23 — 26–30 декабря.

#Ростов-на-Дону
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