Tele2 поможет порадовать близких к Новому году

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Tele2 помогает жителям Ростовской области готовиться к зимним праздникам и создавать хорошее настроение. В преддверии Нового года оператор подготовил несколько выгодных предложений для посетителей фирменных салонов связи. Так, ростовчане могут подключить премиальный тариф Black, включающий доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv, безлимитный трафик на YouTube, Telegram и WhatsApp, обслуживание на выделенной линии и опции международного роуминга без доплат, со скидкой 50%. Также оператор предлагает клиентам добавить к любому тарифу Tele2 высокоскоростной домашний интернет и пользоваться им бесплатно в течение трех месяцев.
Кроме того, компания расширила ассортимент устройств в фирменных салонах связи и теперь предоставляет посетителям возможность купить смартфон за полцены. Для этого клиенту нужно приобрести комплект « Комбо», состоящий из самого гаджета, страховки, SIM-карты с оплаченными услугами связи на три месяца и мультиподписки MiXX со 100%-й скидкой на тот же период.
Окунуться в атмосферу праздника можно в салонах связи Tele2 по адресам:
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 43 к. 32 — 23 декабря, 24 декабря, 29 декабря и 30 декабря;
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33 — 23 декабря, 24 декабря, 29 декабря и 30 декабря;
г. Ростов-на-Дону, пр-т Космонавтов, 22 — 26–30 декабря;
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25 — 26–30 декабря;
г. Аксай, пр. Аксайский, 23 — 26–30 декабря.