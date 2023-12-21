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«Пускай идет в окопы»: военного возмутил отказ ростовского отеля заселить бойцов СВО

«Угрожали Росгвардией»: военного возмутил отказ отеля в Ростове заселить бойцов СВО

21 декабря 2023, 11:35
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
«Пускай идет в окопы»: военного возмутил отказ ростовского отеля заселить бойцов СВО

Военный прокомментировал отказ в заселении в ростовский отель участников СВО

В Ростове отель «Амакс» угрожал участникам СВО Росгвардией после отказа заселить их в номер без паспорта, ситуацию прокомментировал военнослужащий.

Напомним, в четверг, 21 декабря, в Ростове разразился скандал из-за отказа в заселении участников СВО в конгресс-отель «Амакс», расположенный на проспекте Михаила Нагибина, 19. Позднее представители отеля заявили корреспонденту RostovGazeta, что конфликт вспыхнул из-за проблем с регистрацией гостей: у одного военного был паспорт, а у мобилизованного мужчины — только военный билет, который, согласно действующим постановлениям правительства РФ, не входит в перечень документов, удостоверяющих личность. По словам представителей «Амакса», нарушение постановления грозило им штрафом в размере до 750 тысяч рублей.

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В беседе с Telegram-каналом Don_Mash военный по имени Сергей возмутился подобным отношением отеля, заявив, что большинство мобилизованных живут и перемещаются по России без паспортов, показывая в других городах только военные билеты.

«Это нормальное явление, но в Ростове почему-то так не считают. В Ростове считают, что солдат не должен спать с военным билетом. Пускай идет в окопы обратно. Мы служим по военному билету, мобилизация прошла по военным билетам[…] То есть помереть за Родину — это очень важный документ, а чтобы переспать в отеле ночь военный билет — это …[прим. редакции — ненормативная лексика из комментария военного была исключена из соображений цензуры]», — возмутился Сергей.

Но больше всего военного возмутили угрозы участникам СВО Росгвардией. По словам мужчины, во время скандала администратор заявила, что вызовет Росгвардию, если гости не уйдут, и сами мужчины были вынуждены покинуть отель и найти себе другой ночлег.

«Два года нас равняют[прим. редакции — с землей]. Кто знает, как мы еще живы… И угрожать Росгвардией? Мы там воюем, чтобы приехать сюда и здесь бояться Росгвардию?», — возмутился военный.

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