«Угрожали Росгвардией»: военного возмутил отказ отеля в Ростове заселить бойцов СВО

«Это нормальное явление, но в Ростове почему-то так не считают. В Ростове считают, что солдат не должен спать с военным билетом. Пускай идет в окопы обратно. Мы служим по военному билету, мобилизация прошла по военным билетам[…] То есть помереть за Родину — это очень важный документ, а чтобы переспать в отеле ночь военный билет — это …[прим. редакции — ненормативная лексика из комментария военного была исключена из соображений цензуры]», — возмутился Сергей.