Урбанист Зайцев рассказал, почему платную дорогу вряд ли построят в Ростове

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Напомним, что в Ростове собираются построить платную магистраль от четырех до восьми полос со скоростными ограничениями 80 километров в час.
«Это магистральная дорога общегородского значения без светофоров. В значительной части она пройдёт по эстакадам», — отмечает Артемий Зайцев.
Урбанист добавляет, что в 2018 году участок дороги от Красноармейской до Нансена оценили в 24 миллиарда рублей. Тогда этот проект «убрали на полку».
«Стоимость полного проекта сравнима со стоимостью метро. Почему сейчас вспомнили об этом проекте и предложили дорогу сделать платной — сказать сложно. Я полагаю, что проект снова отложат. Ведь за те же деньги можно построить большое количество мостов и трамвайных линий», — делится мнением собеседник.
Спикер подчеркивает, что в профильном сообществе эксперты обсудили, как сократить стоимость строительства. В частности, урбанисты высказали идею проложить дорогу по готовым улицам с расширением за счет частного сектора. А вместо эстакад сделать обычные пересечения со светофорами.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области вокруг Азовского моря построят транспортное кольцо.