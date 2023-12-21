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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Урбанист Зайцев рассказал, почему платную дорогу вряд ли построят в Ростове

Урбанист Зайцев рассказал, почему платную дорогу вряд ли построят в Ростове

21 декабря 2023, 14:18
Фото: 1MI
Урбанист Зайцев рассказал, почему платную дорогу вряд ли построят в Ростове
Мегапроект строительства дороги — продления Сиверса до пересечения с Таганрогской и Оганова, существует в Ростове давно, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что в Ростове собираются построить платную магистраль от четырех до восьми полос со скоростными ограничениями 80 километров в час.

«Это магистральная дорога общегородского значения без светофоров. В значительной части она пройдёт по эстакадам», — отмечает Артемий Зайцев.

Платную магистраль хотят построить в Ростове от Сиверса до Таганрогской
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Урбанист добавляет, что в 2018 году участок дороги от Красноармейской до Нансена оценили в 24 миллиарда рублей. Тогда этот проект «убрали на полку».

«Стоимость полного проекта сравнима со стоимостью метро. Почему сейчас вспомнили об этом проекте и предложили дорогу сделать платной — сказать сложно. Я полагаю, что проект снова отложат. Ведь за те же деньги можно построить большое количество мостов и трамвайных линий», — делится мнением собеседник.

Можно проложить дорогу по готовым улицам с расширением за счёт частного сектора.Можно проложить дорогу по готовым улицам с расширением за счёт частного сектора.
Можно проложить дорогу по готовым улицам с расширением за счёт частного сектора.
Фото: Артемий Зайцев / Яндекс Карты

Спикер подчеркивает, что в профильном сообществе эксперты обсудили, как сократить стоимость строительства. В частности, урбанисты высказали идею проложить дорогу по готовым улицам с расширением за счет частного сектора. А вместо эстакад сделать обычные пересечения со светофорами.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области вокруг Азовского моря построят транспортное кольцо.

Транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря в Ростовской области
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