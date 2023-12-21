Урбанист Зайцев рассказал, почему платную дорогу вряд ли построят в Ростове

«Стоимость полного проекта сравнима со стоимостью метро. Почему сейчас вспомнили об этом проекте и предложили дорогу сделать платной — сказать сложно. Я полагаю, что проект снова отложат. Ведь за те же деньги можно построить большое количество мостов и трамвайных линий», — делится мнением собеседник.