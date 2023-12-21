В отеле «Амакс» в Ростове повесили трубку после вопроса о заселении участника СВО

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Напомним, что в Ростове разгорелся скандал. Его причиной стал отказ в заселении военнослужащего в отель «Амакс». Видео общения военного с сотрудницей конгресс-отеля «Амакс» появилось в Сети. Однако когда это произошло не уточняется.
Выяснить, можно ли участнику СВО забронировать номер в отеле «Амакс», корреспонденту RostovGazeta не удалось.
«Если есть какие-то вопросы, то можете написать их на нашу электронную почту», — подчеркнула оператор в отделе бронирования.
После уточняющего вопроса корреспондента о том, в чем заключается сложность ответить на вопрос по телефону, оператор повесила трубку.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как бойцов СВО не захотели заселить в отель в Миллерово.