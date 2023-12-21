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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В отеле «Амакс» в Ростове повесили трубку после вопроса о заселении участника СВО

В отеле «Амакс» в Ростове повесили трубку после вопроса о заселении участника СВО

21 декабря 2023, 07:52
Фото: Яндекс.Карты
В отеле «Амакс» в Ростове повесили трубку после вопроса о заселении участника СВО

В «Амаксе» повесили трубку после вопроса о заселении участника СВО в Ростове

В отеле «Амакс» не стали отвечать на вопрос корреспондента RostovGazeta о заселении участника СВО.

Напомним, что в Ростове разгорелся скандал. Его причиной стал отказ в заселении военнослужащего в отель «Амакс». Видео общения военного с сотрудницей конгресс-отеля «Амакс» появилось в Сети. Однако когда это произошло не уточняется.

Выяснить, можно ли участнику СВО забронировать номер в отеле «Амакс», корреспонденту RostovGazeta не удалось.

«Если есть какие-то вопросы, то можете написать их на нашу электронную почту», — подчеркнула оператор в отделе бронирования.

«Вот такое отношение в Ростове!»: участнику СВО отказали в заселении в отель «Амакс»
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После уточняющего вопроса корреспондента о том, в чем заключается сложность ответить на вопрос по телефону, оператор повесила трубку.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, как бойцов СВО не захотели заселить в отель в Миллерово.

Бойцов СВО отказались заселить в отель в Ростовской области
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