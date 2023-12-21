В отеле «Амакс» в Ростове повесили трубку после вопроса о заселении участника СВО

Напомним, что в Ростове разгорелся скандал. Его причиной стал отказ в заселении военнослужащего в отель «Амакс». Видео общения военного с сотрудницей конгресс-отеля «Амакс» появилось в Сети. Однако когда это произошло не уточняется.