В отеле «Амакс» в Ростове разъяснили, почему не захотели заселить участника СВО

«Администратор не говорил о том, что причина отказа заключается в том, что гость военнослужащий. Мы с большим уважением относимся ко всем военным, ко всем нашим гостям и никогда не делим их ни по профессии, ни по каким-то другим признакам», — отметили в «Амаксе».