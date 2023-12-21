В отеле «Амакс» в Ростове разъяснили, почему не захотели заселить участника СВО

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Напомним, что в Сети появилась информация о том, как участнику СВО отказали в размещении в номер отеля «Амакс» в Ростове.
В «Амаксе» рассказали, что в отель заселялись два гостя. У одного из них был паспорт, и никаких проблем не возникло. Но он не захотел вселяться без сослуживца, у которого не оказалось паспорта.
«Администратор не говорил о том, что причина отказа заключается в том, что гость военнослужащий. Мы с большим уважением относимся ко всем военным, ко всем нашим гостям и никогда не делим их ни по профессии, ни по каким-то другим признакам», — отметили в «Амаксе».
В отеле подчеркнули, что заселение гостей осуществляется в рамках постановления правительства РФ. Обязательно — при наличии паспорта.
Каких-либо исключений для военнослужащих в постановлении не предусмотрено. При этом военный билет не значится в перечне документов постановления, удостоверяющих личность. Для нарушителей положений постановления — отелей и должностных лиц, предусмотрены штрафы в размере до 750 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta сообщала, что рассказала владелица отеля «Добрыня» в Миллерово о том, почему не заселяет участников СВО.