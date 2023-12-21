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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В отеле «Амакс» в Ростове разъяснили, почему не захотели заселить участника СВО

В отеле «Амакс» в Ростове разъяснили, почему не захотели заселить участника СВО

21 декабря 2023, 09:34
Фото: Midjourney
В отеле «Амакс» в Ростове разъяснили, почему не захотели заселить участника СВО
Корреспонденту RostovGazeta разъяснили, что освещение истории про заселение в ростовский отель «Амакс» участника СВО было не полным.

Напомним, что в Сети появилась информация о том, как участнику СВО отказали в размещении в номер отеля «Амакс» в Ростове.

В «Амаксе» рассказали, что в отель заселялись два гостя. У одного из них был паспорт, и никаких проблем не возникло. Но он не захотел вселяться без сослуживца, у которого не оказалось паспорта.

«Администратор не говорил о том, что причина отказа заключается в том, что гость военнослужащий. Мы с большим уважением относимся ко всем военным, ко всем нашим гостям и никогда не делим их ни по профессии, ни по каким-то другим признакам», — отметили в «Амаксе».

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В отеле подчеркнули, что заселение гостей осуществляется в рамках постановления правительства РФ. Обязательно — при наличии паспорта.

Каких-либо исключений для военнослужащих в постановлении не предусмотрено. При этом военный билет не значится в перечне документов постановления, удостоверяющих личность. Для нарушителей положений постановления — отелей и должностных лиц, предусмотрены штрафы в размере до 750 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta сообщала, что рассказала владелица отеля «Добрыня» в Миллерово о том, почему не заселяет участников СВО.

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