В Ростове открыли точки безотходной торговли новогодней атрибутикой

Так местные супермаркеты предлагают дончанам приобрести мини-ели в горшках за 300 рублей, двухлетние хвойные деревья можно приобрести по 700 рублей за растение. Если говорить о ветвях хвойных деревьев, то маленькую ветку в Ростове продают по цене от 50 рублей, однако можно найти и более крупные ветви стоимостью до 500 рублей. Это позволит не выбрасывать некоторые части хвойных деревьев, а продать их тем, кому, например, не хватает свободного пространства для установки полноценного растения.