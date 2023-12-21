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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Ростове открыли точки безотходной торговли новогодней атрибутикой

В Ростове открыли точки безотходной торговли новогодней атрибутикой

21 декабря 2023, 12:42
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове открыли точки безотходной торговли новогодней атрибутикой
В Ростове открыли точки торговли еловыми и сосновыми ветвями, об этом сообщили донские СМИ.

Новый год все ближе, и жители Ростова-на-Дону уже начали украшать свои жилища к приближающемуся празднику. Ранее корреспондент RostovGazeta рассказал читателям, где можно приобрести хвойные деревья — ели и сосны к Новому году.

Однако помимо полноценных хвойных деревьев в Ростове, по данным портала Big-Rostov открыли точки торговли ветвями и саженцами хвойных деревьев в горшках.

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Однако помимо полноценных хвойных деревьев в Ростове, по данным портала Big-Rostov открыли точки торговли ветвями и саженцами хвойных деревьев в горшках.Однако помимо полноценных хвойных деревьев в Ростове, по данным портала Big-Rostov открыли точки торговли ветвями и саженцами хвойных деревьев в горшках.
Однако помимо полноценных хвойных деревьев в Ростове, по данным портала Big-Rostov открыли точки торговли ветвями и саженцами хвойных деревьев в горшках.
Фото: big-rostov.ru

Так местные супермаркеты предлагают дончанам приобрести мини-ели в горшках за 300 рублей, двухлетние хвойные деревья можно приобрести по 700 рублей за растение. Если говорить о ветвях хвойных деревьев, то маленькую ветку в Ростове продают по цене от 50 рублей, однако можно найти и более крупные ветви стоимостью до 500 рублей. Это позволит не выбрасывать некоторые части хвойных деревьев, а продать их тем, кому, например, не хватает свободного пространства для установки полноценного растения.

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