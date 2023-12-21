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В Ростове стали массово распродавать фейерверки после запрета МЧС

В Ростове стали массово распродавать фейерверки после слухов об их запрете

21 декабря 2023, 14:12
Фото: 82.mchs.gov.ru
В Ростове стали массово распродавать фейерверки после запрета МЧС
В Ростове салюты и фейерверки стали массово продавать через доски объявлений после слухов о запрете торговли пиротехникой со стороны МЧС, информация об этом появилась на порталах бесплатных объявлений.

Напомним, 21 декабря портал ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности МЧС России Сергея Воронова объявил, что на юге России и в регионах, близких к зоне СВО, собираются ограничить торговлю пиротехникой. Воронов не уточнил, когда запрет вступает в силу, и какие именно штрафные санкции собираются применить к нарушителям запрета, однако уже сейчас на порталах бесплатных объявлений появились предложения о продаже пиротехники через Интернет.

Так в Ростове жителям предлагают купить батареи салютов по цене от 416 рублей за калибр 0,3, стоимость самых дорогих салютов калибром до 1,5 миллиметра варьируется от 7,6 до 31,5 тысячи рублей. За эти деньги ростовчане могут приобрести салюты «Олигарх», «Вернон» и «Альтаир», которые выдают до 293 залпов за три минуты работы.

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Также ростовчанам предлагают приобрести петарды от «Пчелок» до «Корсаров 12», цены на которые варьируются от 15 до 400 рублей.

Пока власти Ростовской области официально не подтвердили запрет торговли, но с каждым днем предложений о продаже фейерверков и салютов к Новому году становится все больше, и в Интернете торговлю будет контролировать значительно сложнее, чем в физических магазинах.

Данные о введении запрета торговли пиротехникой уточняются.

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