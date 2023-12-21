В Ростове стали массово распродавать фейерверки после слухов об их запрете

Напомним, 21 декабря портал ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности МЧС России Сергея Воронова объявил, что на юге России и в регионах, близких к зоне СВО, собираются ограничить торговлю пиротехникой. Воронов не уточнил, когда запрет вступает в силу, и какие именно штрафные санкции собираются применить к нарушителям запрета, однако уже сейчас на порталах бесплатных объявлений появились предложения о продаже пиротехники через Интернет.