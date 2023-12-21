В Ростове строительство Темерницкого диаметра назвали «хотелками компании»

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Напомним, накануне в Ростове появились слухи о том, что определенная дорожно-строительная компания рассматривает возможность построить платную скоростную магистраль «Темерницкий скоростной диаметр». По планам ГСК «Дон», дорога пройдет от улицы Сиверса до Таганрогской и будет иметь от четырех до восьми полос движения.
Однако портал Ro.Today со ссылкой на собственный источник в правительстве назвал подобные слухи всего лишь желаниями отдельной компании. Информатор утверждает, что инициатива не поступала на рассмотрение властей, и пока является лишь планом дорожников. По мнению источника, нет смысла обсуждать инициативы дорожников, которые пока находятся только на стадии обсуждений.
В то же время представители ГСК «Дон» заявили изданию, что никакой конкретики относительно запланированного строительства у них пока нет, поскольку они не подготовили ни техническую документацию, ни смету возможных расходов на реализацию проекта.
Обращаем внимание, что официальной информации на этот счет пока не поступало, данные уточняются.