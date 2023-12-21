В Ростове строительство Темерницкого диаметра назвали «хотелками компании»

Однако портал Ro.Today со ссылкой на собственный источник в правительстве назвал подобные слухи всего лишь желаниями отдельной компании. Информатор утверждает, что инициатива не поступала на рассмотрение властей, и пока является лишь планом дорожников. По мнению источника, нет смысла обсуждать инициативы дорожников, которые пока находятся только на стадии обсуждений.