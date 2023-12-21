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В Ростове строительство Темерницкого диаметра назвали «хотелками компании»

В Ростове строительство Темерницкого диаметра назвали «хотелками компании»

21 декабря 2023, 17:15
Фото: 1MI
В Ростове строительство Темерницкого диаметра назвали «хотелками компании»
Власти назвали строительство платной скоростной дороги в Ростове «хотелками конкретной компании», об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, накануне в Ростове появились слухи о том, что определенная дорожно-строительная компания рассматривает возможность построить платную скоростную магистраль «Темерницкий скоростной диаметр». По планам ГСК «Дон», дорога пройдет от улицы Сиверса до Таганрогской и будет иметь от четырех до восьми полос движения.

Однако портал Ro.Today со ссылкой на собственный источник в правительстве назвал подобные слухи всего лишь желаниями отдельной компании. Информатор утверждает, что инициатива не поступала на рассмотрение властей, и пока является лишь планом дорожников. По мнению источника, нет смысла обсуждать инициативы дорожников, которые пока находятся только на стадии обсуждений.

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В то же время представители ГСК «Дон» заявили изданию, что никакой конкретики относительно запланированного строительства у них пока нет, поскольку они не подготовили ни техническую документацию, ни смету возможных расходов на реализацию проекта.

Обращаем внимание, что официальной информации на этот счет пока не поступало, данные уточняются.

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