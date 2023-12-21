В Ростове цены на ели и сосны выросли до 15 тысяч рублей

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Напомним, до Нового года осталось всего 10 дней, и уже сейчас ростовчане активно готовятся к праздникам, исследуя елочные базары для поиска идеальной сосны или елки.
Вместе с ростом активности покупателей в Ростове начали расти и цены на новогодние деревья. Портал Ro.Today со ссылкой на дончан рассказал, что елки высотой более двух метров с пышной хвоей стали продавать по 10-15 тысяч рублей за дерево.
При этом средняя стоимость пихты составляет от шести до восьми тысяч рублей, а небольшие ели и сосны торговцы готовы продать примерно за 1,5-2 тысячи рублей за штуку. Наиболее доступным предложение стала покупка сборной елки из веток, такую композицию можно приобрести за 750 рублей.