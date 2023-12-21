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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В Ростове цены на жилье на вторичном рынке за год взлетели на 19%

В Ростове цены на жилье на вторичном рынке за год взлетели на 19%

21 декабря 2023, 15:53
Фото: 1MI
В Ростове цены на жилье на вторичном рынке за год взлетели на 19%
В Ростове цены на недвижимость на вторичном рынке за год поднялись на 19%, об этом сообщили эксперты «Циан. Аналитика».

В среду, 20 декабря, аналитики поделились отчетом ежегодного анализа вторичного рынка жилья и сообщили об изменениях цен на недвижимость в крупнейших городах России.

Так, согласно отчету аналитиков, с января по октябрь 2023 года рынок постепенно сокращался, к конце года объем предложений в большинстве городов сократился на 25%.

Эксперт «Циан. Аналитика» Елена Лапшина рассказала, что за первые шесть месяцев 2023 года россияне чаще предпочитали покупать готовую недвижимость на вторичном рынке, редко делая выбор в пользу новостроек, однако после роста ключевой ставки ситуация изменилась.

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В настоящий момент цена на квадратный метр жилья на вторичном рынке недвижимости Ростова составляет 126,9 тысячи рублей, прирост за год составил 19%. Для сравнения в соседнем Краснодаре цена за квадрат составляет 128,8 тысячи рублей с годовым приростом стоимости 10%.

По мнению аналитика, в текущих условиях ипотека на вторичном рынке останется востребованной среди покупателей с большим первоначальным взносом или тех россиян, кто финансово стабилен и уверен в погашении кредита в обозримом будущем.

«В связи с этим спрос на рынке снизится — он будет и дальше перетекать на рынки новостроек и аренды. А цены будут стагнировать или медленно сокращаться», — поделилась прогнозом Елена Лапшина.

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