В Ростове цены на жилье на вторичном рынке за год взлетели на 19%

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В среду, 20 декабря, аналитики поделились отчетом ежегодного анализа вторичного рынка жилья и сообщили об изменениях цен на недвижимость в крупнейших городах России.
Так, согласно отчету аналитиков, с января по октябрь 2023 года рынок постепенно сокращался, к конце года объем предложений в большинстве городов сократился на 25%.
Эксперт «Циан. Аналитика» Елена Лапшина рассказала, что за первые шесть месяцев 2023 года россияне чаще предпочитали покупать готовую недвижимость на вторичном рынке, редко делая выбор в пользу новостроек, однако после роста ключевой ставки ситуация изменилась.
В настоящий момент цена на квадратный метр жилья на вторичном рынке недвижимости Ростова составляет 126,9 тысячи рублей, прирост за год составил 19%. Для сравнения в соседнем Краснодаре цена за квадрат составляет 128,8 тысячи рублей с годовым приростом стоимости 10%.
По мнению аналитика, в текущих условиях ипотека на вторичном рынке останется востребованной среди покупателей с большим первоначальным взносом или тех россиян, кто финансово стабилен и уверен в погашении кредита в обозримом будущем.
«В связи с этим спрос на рынке снизится — он будет и дальше перетекать на рынки новостроек и аренды. А цены будут стагнировать или медленно сокращаться», — поделилась прогнозом Елена Лапшина.