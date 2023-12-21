В Ростове закрыли ливневку, в которой утонула учительница

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В четверг, 21 декабря, Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что спустя полгода после гибели пожилой учительницы в коллекторе во время сильного ливня было принято решение закрыть печально известный ливневый сток от прохожих.
Очевидцы сообщают, что бетонные блоки и решетки появились на ливневом стоке по улице Оганова, однако, по их данным, на непосредственном месте гибели учительницы на улице Тульской перекрытий бетонными блоками так и не появилось. Сейчас место трагедии с четырех сторон закрыто сеткой-рабицей.
«Они там постепенно закрывают, может быть до того места не дошли ещё!», — предположили ростовчане. Другие же жители города выступили решительно против перекрытия ливневой канализации на Тульской.
«Если на тульской закрыть, то там такой потоп будет. Течение бьет в сторону Тульской, там блок не нужен», — заявили горожане.