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В Ростове закрыли ливневку, в которой утонула учительница

В Ростове закрыли ливневку, в которой утонула учительница

21 декабря 2023, 12:48
Фото: 1MI
В Ростове закрыли ливневку, в которой утонула учительница
В Ростове закрыли от прохожих ливневый сток, в котором погибла 80-летняя учительница, сведения об этом появились в городском Telegram-канале.

В четверг, 21 декабря, Telegram-канал «Это Ростов» объявил, что спустя полгода после гибели пожилой учительницы в коллекторе во время сильного ливня было принято решение закрыть печально известный ливневый сток от прохожих.

Очевидцы сообщают, что бетонные блоки и решетки появились на ливневом стоке по улице Оганова, однако, по их данным, на непосредственном месте гибели учительницы на улице Тульской перекрытий бетонными блоками так и не появилось. Сейчас место трагедии с четырех сторон закрыто сеткой-рабицей.

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Очевидцы сообщают, что бетонные блоки и решетки появились на ливневом стоке по улице Оганова
Видео: ТГ канал «Это Ростов»

«Они там постепенно закрывают, может быть до того места не дошли ещё!», — предположили ростовчане. Другие же жители города выступили решительно против перекрытия ливневой канализации на Тульской.

«Если на тульской закрыть, то там такой потоп будет. Течение бьет в сторону Тульской, там блок не нужен», — заявили горожане.

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