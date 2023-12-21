В Ростове закрыли ливневку, в которой утонула учительница

Очевидцы сообщают, что бетонные блоки и решетки появились на ливневом стоке по улице Оганова, однако, по их данным, на непосредственном месте гибели учительницы на улице Тульской перекрытий бетонными блоками так и не появилось. Сейчас место трагедии с четырех сторон закрыто сеткой-рабицей.