В ростовских компаниях рассказали, как будут экономить на новогоднем корпоративе

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Директор одного из салонов красоты в Ростове-на-Дону Маргарита Юлкина рассказывает, что на протяжении семи лет организация арендовала банкетный зал для новогоднего корпоратива.
«В этом году мы поняли, что не потянем. Сама аренда выросла в цене и подорожал кейтеринг. Решили отказаться от корпоратива в таком формате и выплатить на сэкономленные деньги премию», — говорит Маргарита Юлкина.
Для поднятия новогоднего настроения сотрудникам бьюти-салона предложили сыграть в «Тайного Санту».
По словам Елены, эмоций такая игра дает даже больше, чем шумная тусовка в компании коллег.
«Еще в начале декабря мы разделились на Сант и подопечных. Смысл в том, чтобы в последний рабочий день обменяться подарками. Сейчас никто не знает, кто его Санта, все тайно готовят подарки и пытаются не „вскрыться“ перед коллегами, которых видят каждый день. Ожидание растягивается и от этого еще интереснее. Вместо похмелья все уйдут домой перед Новым годом с подарками», — объясняет собеседница RostovGazeta.
Бюджет такого корпоратива рассчитать трудно, однако о минимальной стоимости подарка можно договориться с коллегами заранее.
Руководитель одного из городских рекламных агентств Алексей Подушко заявил, что помпезное мероприятие в этом году компания решила отложить до лучших времен.
«На Новый год мы всегда организовывали что-то не только для сотрудников, но и для их детей. Пока родители в ресторане, детям тоже устраивали „елку“, дарили подарочные сертификаты или сладкие подарки. В этом году бюджеты немного подсократили. Праздник будет, но без помпезности», — рассказывает Алексей Подушко.
Впрочем, сэкономить решили только на взрослых. Для детей будет и Дед Мороз, и елка и подарки.
Новогодний корпоратив для сотрудников, по словам руководителя рекламного агентства, проведут прямо в офисе.
«Получится почти все то же самое, что обычно в ресторане, только без затрат на аренду зала. Чтобы как-то сделать мероприятие более интересным, договорились о формате костюмированной вечеринки», — поясняет Алексей Подушко.
После ковидных изменений 2020 года многие ростовские компании перешли на удаленку и решили больше не возвращаться в офис.
«Я работаю веб-разработчиком в IT-компании. Главный офис находится не в Ростове, но привязки к месту у нас нет, все работают из дома. Корпоратив — это одно из нескольких событий в году, когда мы все можем собраться и пообщаться», — замечает Михаил Непомнящий, веб-разработчик одной из таганрогских IT-компаний.
Несмотря на экономические трудности в регионе, айтишники на новогоднем корпоративе решили не экономить.
«Мы будем отмечать в SPA-комплексе, который на целый день будет арендован только под нас. Точный бюджет мероприятия назвать не могу, но вместе со столом и подарками на всех выходит около 100 тысяч рублей», — рассказывает Михаил.
Как рассказала корреспонденту RostovGazeta владелица частной стоматологической клиники в Ростове Анна Пискунова, новогодний корпоратив в 2024 году медработники планируют отпраздновать в ресторане.
«Это классика жанра по всей России. Расслабляющая атмосфера, не нужно особо заморачиваться с организацией», — добавляет Анна Пискунова.
Как отмечает собеседница RostovGazeta стоимость аренды зала за год выросла не так значительно, как цены на услуги ведущих и певцов.
«У нас есть традиция делать свою премию „Оскар“ на каждом корпоративе, подводя итоги года. Всегда заказывали для этого ведущего. Но в этом году его услуги стоят почти как ресторан. Я решила сама провести церемонию», — говорит владелица стоматологической клиники.
Столовая — наше все
Директор одной из ростовских школ Мария, которая не пожелала публиковать свою фамилию, рассказала, что организация новогоднего корпоратива оказалась не по карману сотрудникам школы.
«В прошлом мы собирались в кафе, общались, танцевали. Когда обсуждали, как будем праздновать в этом году, выяснилось, что не все могут себе это позволить», — замечает директор.
По инициативе Марии учителя и другие сотрудники школы решили провести корпоратив на рабочем месте.
«Мы пришли к выводу, что у себя в столовой все организовать будет в 5-6 раз дешевле. По большому счету, скидываемся только на еду. Развлечения организуем себе сами», — рассказывает директор школы.
Многие ростовские компании вовсе отказались праздновать Новый год с коллегами, а те, кто решил сохранять традиции, готовятся к скромному торжеству.