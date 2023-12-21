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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Новогодние корпоративы 2024: как сотрудники ростовских компаний встретят новый год

В ростовских компаниях рассказали, как будут экономить на новогоднем корпоративе

21 декабря 2023, 14:27
Фото: Shaun Asakura/CC BY SA 2.0/flickr.com
Новогодние корпоративы 2024: как сотрудники ростовских компаний встретят новый год
Из-за подорожания услуг в ресторанах и банкетных залах, многие предприятия решили встречать Новый год поскромнее или и вовсе отказаться от праздника с коллегами. О том, как ростовские компании будут проводить корпоративы корреспондент RostovGazeta узнал у их сотрудников.

«Тайный Санта» в последний рабочий день

Директор одного из салонов красоты в Ростове-на-Дону Маргарита Юлкина рассказывает, что на протяжении семи лет организация арендовала банкетный зал для новогоднего корпоратива.

«В этом году мы поняли, что не потянем. Сама аренда выросла в цене и подорожал кейтеринг. Решили отказаться от корпоратива в таком формате и выплатить на сэкономленные деньги премию», — говорит Маргарита Юлкина.

Для поднятия новогоднего настроения сотрудникам бьюти-салона предложили сыграть в «Тайного Санту».

По словам Елены, эмоций такая игра дает даже больше, чем шумная тусовка в компании коллег.

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«Еще в начале декабря мы разделились на Сант и подопечных. Смысл в том, чтобы в последний рабочий день обменяться подарками. Сейчас никто не знает, кто его Санта, все тайно готовят подарки и пытаются не „вскрыться“ перед коллегами, которых видят каждый день. Ожидание растягивается и от этого еще интереснее. Вместо похмелья все уйдут домой перед Новым годом с подарками», — объясняет собеседница RostovGazeta.

Бюджет такого корпоратива рассчитать трудно, однако о минимальной стоимости подарка можно договориться с коллегами заранее.

Для поднятия новогоднего настроения сотрудникам бьюти-салона предложили сыграть в «Тайного Санту».Для поднятия новогоднего настроения сотрудникам бьюти-салона предложили сыграть в «Тайного Санту».
Для поднятия новогоднего настроения сотрудникам бьюти-салона предложили сыграть в «Тайного Санту».
Фото: 1MI

Без помпезности

Руководитель одного из городских рекламных агентств Алексей Подушко заявил, что помпезное мероприятие в этом году компания решила отложить до лучших времен.

«На Новый год мы всегда организовывали что-то не только для сотрудников, но и для их детей. Пока родители в ресторане, детям тоже устраивали „елку“, дарили подарочные сертификаты или сладкие подарки. В этом году бюджеты немного подсократили. Праздник будет, но без помпезности», — рассказывает Алексей Подушко.

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Впрочем, сэкономить решили только на взрослых. Для детей будет и Дед Мороз, и елка и подарки.

Новогодний корпоратив для сотрудников, по словам руководителя рекламного агентства, проведут прямо в офисе.

«Получится почти все то же самое, что обычно в ресторане, только без затрат на аренду зала. Чтобы как-то сделать мероприятие более интересным, договорились о формате костюмированной вечеринки», — поясняет Алексей Подушко.

Новогодний корпоратив для сотрудников, по словам руководителя рекламного агентства, проведут прямо в офисе.Новогодний корпоратив для сотрудников, по словам руководителя рекламного агентства, проведут прямо в офисе.
Новогодний корпоратив для сотрудников, по словам руководителя рекламного агентства, проведут прямо в офисе.
Фото: Shaun Asakura/CC BY SA 2.0/flickr.com

Корпоратив — место встречи

После ковидных изменений 2020 года многие ростовские компании перешли на удаленку и решили больше не возвращаться в офис.

«Я работаю веб-разработчиком в IT-компании. Главный офис находится не в Ростове, но привязки к месту у нас нет, все работают из дома. Корпоратив — это одно из нескольких событий в году, когда мы все можем собраться и пообщаться», — замечает Михаил Непомнящий, веб-разработчик одной из таганрогских IT-компаний.

Несмотря на экономические трудности в регионе, айтишники на новогоднем корпоративе решили не экономить.

«Мы будем отмечать в SPA-комплексе, который на целый день будет арендован только под нас. Точный бюджет мероприятия назвать не могу, но вместе со столом и подарками на всех выходит около 100 тысяч рублей», — рассказывает Михаил.

Мы будем отмечать в SPA-комплексе, который на целый день будет арендован только под нас.Мы будем отмечать в SPA-комплексе, который на целый день будет арендован только под нас.
Мы будем отмечать в SPA-комплексе, который на целый день будет арендован только под нас.
Фото: anita-french/cc by sa/flickr.com
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Ведущие по цене ресторана

Как рассказала корреспонденту RostovGazeta владелица частной стоматологической клиники в Ростове Анна Пискунова, новогодний корпоратив в 2024 году медработники планируют отпраздновать в ресторане.

«Это классика жанра по всей России. Расслабляющая атмосфера, не нужно особо заморачиваться с организацией», — добавляет Анна Пискунова.

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Как отмечает собеседница RostovGazeta стоимость аренды зала за год выросла не так значительно, как цены на услуги ведущих и певцов.

«У нас есть традиция делать свою премию „Оскар“ на каждом корпоративе, подводя итоги года. Всегда заказывали для этого ведущего. Но в этом году его услуги стоят почти как ресторан. Я решила сама провести церемонию», — говорит владелица стоматологической клиники.

Как отмечает собеседница RostovGazeta стоимость аренды зала за год выросла не так значительно, как цены на услуги ведущих и певцов.Как отмечает собеседница RostovGazeta стоимость аренды зала за год выросла не так значительно, как цены на услуги ведущих и певцов.
Как отмечает собеседница RostovGazeta стоимость аренды зала за год выросла не так значительно, как цены на услуги ведущих и певцов.
Фото: 1MI

Столовая — наше все

Директор одной из ростовских школ Мария, которая не пожелала публиковать свою фамилию, рассказала, что организация новогоднего корпоратива оказалась не по карману сотрудникам школы.

«В прошлом мы собирались в кафе, общались, танцевали. Когда обсуждали, как будем праздновать в этом году, выяснилось, что не все могут себе это позволить», — замечает директор.

По инициативе Марии учителя и другие сотрудники школы решили провести корпоратив на рабочем месте.

«Мы пришли к выводу, что у себя в столовой все организовать будет в 5-6 раз дешевле. По большому счету, скидываемся только на еду. Развлечения организуем себе сами», — рассказывает директор школы.

Многие ростовские компании вовсе отказались праздновать Новый год с коллегами, а те, кто решил сохранять традиции, готовятся к скромному торжеству.

«Мы пришли к выводу, что у себя в столовой все организовать будет в 5-6 раз дешевле. По большому счету, скидываемся только на еду. Развлечения организуем себе сами», — рассказывает директор школы.«Мы пришли к выводу, что у себя в столовой все организовать будет в 5-6 раз дешевле. По большому счету, скидываемся только на еду. Развлечения организуем себе сами», — рассказывает директор школы.
«Мы пришли к выводу, что у себя в столовой все организовать будет в 5-6 раз дешевле. По большому счету, скидываемся только на еду. Развлечения организуем себе сами», — рассказывает директор школы.
Фото: 1MI

Ранее RostovGazeta писала о том, что Собчак раскритиковала новогоднюю елку в Ростове.

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