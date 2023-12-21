В ростовских компаниях рассказали, как будут экономить на новогоднем корпоративе

«Еще в начале декабря мы разделились на Сант и подопечных. Смысл в том, чтобы в последний рабочий день обменяться подарками. Сейчас никто не знает, кто его Санта, все тайно готовят подарки и пытаются не „вскрыться“ перед коллегами, которых видят каждый день. Ожидание растягивается и от этого еще интереснее. Вместо похмелья все уйдут домой перед Новым годом с подарками», — объясняет собеседница RostovGazeta.