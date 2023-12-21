rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2023, 12:50

Published 21 декабря 2023, 12:50

Modified 21 декабря 2023, 12:53

Updated 21 декабря 2023, 12:53

В Ростовской области запретили продажу петард и фейерверков на Новый год

21 декабря 2023, 12:50
В Ростовской области и других регионах, близких к зоне СВО, на Новый год запретят продажу пиротехники, об этом сообщил портал ТАСС.

В четверг, 21 декабря, портал ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергея Воронова рассказал, что в МЧС приняли решение запретить продажу пиротехники, петард и фейерверков, на Новый год. Этот запрет будет распространяться только на те субъекты, что граничат или находятся в непосредственной близости от зоны СВО.

Воронов рассказал, что пиротехнику в декабре нельзя будет приобрести в Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Республике Крым.

Голубев призвал не создавать проблем из-за запрета салютов в Ростовской области
Узнать подробнее

«Установлены ограничения на применение и реализацию пиротехнических изделий, то есть запрет», — цитирует Сергея Воронова ТАСС. Какая ответственность грозит нарушителям запрета директор департамента МЧС не уточнял.

Журналисты из Ростовской области запросили комментарий относительно запрета у местных органов власти, однако официального подтверждения этой информации пока не поступило.

Ранее власти рассказали, что начали штрафовать дончан за запуск салютов.

Читайте также:
«Светиться в темноте»: как почти на 60 миллионов рублей украсят Ростов к Новому годуЖителей Ростовской области предупредили о штрафах за запуск фейерверков«Что-то рвануло»: грохот услышали в небе жители сразу двух городов Ростовской области
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год#Республика Крым#Краснодарский край#Курская область#Последние новости Ростова на сегодня#Белгородская область#Пиротехника#Фейерверки#Брянская область#18+#Зона СВО#МЧС России#Петарды#Происшествия#Запрет на запуск фейерверков в Ростовской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика