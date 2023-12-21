В Ростовской области могут ввести ЕГЭ по арабскому языку

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Чтобы включить в школьную программу уроки арабского языка, нужно оценить его востребованность. Если язык окажется популярным, то школьники не только смогут его учить, но и сдавать ЕГЭ по этому предмету.
Глава Рособрнадзора рассказал, что методическую помощь в этом готовы оказывать в арабских странах, например, в ОАЭ.
До этого школьникам дали возможность сдавать на ЕГЭ китайский язык. На это нововведение понадобилось пять лет. Глава Рособрнадзора заявил, что такой же проект, но с арабским языком можно реализовать в аналогичные сроки.
Ранее стали известны сроки сдачи ЕГЭ в Ростовской области.