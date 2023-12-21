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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Стало известно, когда в Ростовской области введут ЕГЭ по арабскому языку

В Ростовской области могут ввести ЕГЭ по арабскому языку

21 декабря 2023, 07:53
Фото: pxhere.com
Стало известно, когда в Ростовской области введут ЕГЭ по арабскому языку
Арабский язык могут включить в школьную программу в Ростовской области, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Чтобы включить в школьную программу уроки арабского языка, нужно оценить его востребованность. Если язык окажется популярным, то школьники не только смогут его учить, но и сдавать ЕГЭ по этому предмету.

Глава Рособрнадзора рассказал, что методическую помощь в этом готовы оказывать в арабских странах, например, в ОАЭ.

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До этого школьникам дали возможность сдавать на ЕГЭ китайский язык. На это нововведение понадобилось пять лет. Глава Рособрнадзора заявил, что такой же проект, но с арабским языком можно реализовать в аналогичные сроки.

Ранее стали известны сроки сдачи ЕГЭ в Ростовской области.

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