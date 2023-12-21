В Ростовской области на М-4 возникла 15-километровая пробка. Показываем на карте

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Вечером четверга, 21 декабря, донские автомобилисты и гости Ростовской области сообщили, что в районе Каменска-Шахтинского появился огромный затор. 15-километровая пробка растянулась в обе стороны от путепровода через Северский Донец, где ведутся дорожные работы.
Затор фиксируют от 925-го до 940-го километра М-4 «Дон». Проезд по прямой по мосту через Северский Донец займет 51 минуту, однако сервис предлагает альтернативный объезд с увеличением протяженности пути на семь километров и проездом через платную дорогу — объезд через Старую Станицу, Каменск-Шахтинский и Казачью переправу позволит сэкономить 20 минут пути.