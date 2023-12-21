В Ростовской области на М-4 возникла 15-километровая пробка. Показываем на карте

Затор фиксируют от 925-го до 940-го километра М-4 «Дон». Проезд по прямой по мосту через Северский Донец займет 51 минуту, однако сервис предлагает альтернативный объезд с увеличением протяженности пути на семь километров и проездом через платную дорогу — объезд через Старую Станицу, Каменск-Шахтинский и Казачью переправу позволит сэкономить 20 минут пути.