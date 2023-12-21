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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:17

В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась огромная пробка

В Ростовской области на М-4 возникла 15-километровая пробка. Показываем на карте

21 декабря 2023, 16:15
Фото: 1MI
В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась огромная пробка

В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась огромная пробка

В Ростовской области в Каменске-Шахтинском из-за дорожных работ образовалась огромная пробка, сведения появились в сервисе «Яндекс. Карты».

Вечером четверга, 21 декабря, донские автомобилисты и гости Ростовской области сообщили, что в районе Каменска-Шахтинского появился огромный затор. 15-километровая пробка растянулась в обе стороны от путепровода через Северский Донец, где ведутся дорожные работы.

Схема объезда пробки в Каменске-ШахтинскомСхема объезда пробки в Каменске-Шахтинском
Фото: Яндекс Карты

Затор фиксируют от 925-го до 940-го километра М-4 «Дон». Проезд по прямой по мосту через Северский Донец займет 51 минуту, однако сервис предлагает альтернативный объезд с увеличением протяженности пути на семь километров и проездом через платную дорогу — объезд через Старую Станицу, Каменск-Шахтинский и Казачью переправу позволит сэкономить 20 минут пути.

Жители Ростовской области сидят в темноте, мерзнут и часами простаивают в пробках
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Ранее в Ростовской области сообщили о росте числа ДТП с участием пешеходов.

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