В Ростовской области осудили разбогатевшего на 4 миллиона рублей адвоката

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В 2019 году адвокат пообещал клиенту, что его сына освободят из-под стражи. Но за это он попросил четыре миллиона рублей, которые в итоге получил и потратил на себя.
А помощи в той ситуации клиент так и не дождался, что стало причиной возбуждения уголовного дела. Оказалось, что ранее фигуранта уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление, но в Краснодарском крае.
Теперь суд приговорил обвиняемого к 4,5 года заключения, этот срок он проведет в колонии общего режима. Это решение не вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что мошенники названивают бизнесменам в Ростове от имени Роспотребнадзора.