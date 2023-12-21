rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Бывшего адвоката осудили за обман клиента на 4 млн рублей в Ростовской области

В Ростовской области осудили разбогатевшего на 4 миллиона рублей адвоката

21 декабря 2023, 12:41
Фото: Midjourney
Бывшего адвоката осудили за обман клиента на 4 млн рублей в Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор бывшему адвокату, обманувшему клиента на несколько миллионов рублей, сообщили в региональном УСКР.

В 2019 году адвокат пообещал клиенту, что его сына освободят из-под стражи. Но за это он попросил четыре миллиона рублей, которые в итоге получил и потратил на себя.

А помощи в той ситуации клиент так и не дождался, что стало причиной возбуждения уголовного дела. Оказалось, что ранее фигуранта уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление, но в Краснодарском крае.

Мошенники названивают бизнесменам в Ростове от имени Роспотребнадзора
Узнать подробнее

Теперь суд приговорил обвиняемого к 4,5 года заключения, этот срок он проведет в колонии общего режима. Это решение не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что мошенники названивают бизнесменам в Ростове от имени Роспотребнадзора.

Читайте также:
Методы обмана пенсионеров: что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенниковМошенники названивают бизнесменам в Ростове от имени РоспотребнадзораМошенники рассылают сообщения от имени мэра Новочеркасска
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Мошенники#Обман#Краснодарский край#Роспотребнадзор#Адвокат#Уголовное дело#Миллионы рублей#Стража#Колония#Заключение#УСКР#Сын#Бизнесмены#Клиент
Подпишитесь
«Слово пацана» на Дону: как в 90-е подростки собирались в банды в Ростовской области
Сегодня, 09:32
В отеле «Амакс» в Ростове разъяснили, почему не захотели заселить участника СВО
Сегодня, 09:34
Кишечную палочку нашли в красной икре в Ростовской области
Сегодня, 09:19
Камень с посланием погибшего бойца СВО из Батайска установят в воинской части
Сегодня, 07:51
Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов» весной: рассказываем, почему
Сегодня, 07:11
«Новые люди» помогли ростовчанам разработать приложение для поиска культурных событий
Сегодня, 06:00