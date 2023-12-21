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В Ростовской области запретили продажу петард и фейерверков на Новый год

В Ростовской области запретили продажу петард и фейерверков на Новый год

21 декабря 2023, 12:50
Фото: 22.mchs.gov.ru
В Ростовской области запретили продажу петард и фейерверков на Новый год
В Ростовской области и других регионах, близких к зоне СВО, на Новый год запретят продажу пиротехники, об этом сообщил портал ТАСС.

В четверг, 21 декабря, портал ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергея Воронова рассказал, что в МЧС приняли решение запретить продажу пиротехники, петард и фейерверков, на Новый год. Этот запрет будет распространяться только на те субъекты, что граничат или находятся в непосредственной близости от зоны СВО.

Воронов рассказал, что пиротехнику в декабре нельзя будет приобрести в Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Республике Крым.

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«Установлены ограничения на применение и реализацию пиротехнических изделий, то есть запрет», — цитирует Сергея Воронова ТАСС. Какая ответственность грозит нарушителям запрета директор департамента МЧС не уточнял.

Журналисты из Ростовской области запросили комментарий относительно запрета у местных органов власти, однако официального подтверждения этой информации пока не поступило.

Ранее власти рассказали, что начали штрафовать дончан за запуск салютов.

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