В Ростовской области запретили продажу петард и фейерверков на Новый год

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:53
В четверг, 21 декабря, портал ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергея Воронова рассказал, что в МЧС приняли решение запретить продажу пиротехники, петард и фейерверков, на Новый год. Этот запрет будет распространяться только на те субъекты, что граничат или находятся в непосредственной близости от зоны СВО.
Воронов рассказал, что пиротехнику в декабре нельзя будет приобрести в Краснодарском крае, Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Республике Крым.
«Установлены ограничения на применение и реализацию пиротехнических изделий, то есть запрет», — цитирует Сергея Воронова ТАСС. Какая ответственность грозит нарушителям запрета директор департамента МЧС не уточнял.
Журналисты из Ростовской области запросили комментарий относительно запрета у местных органов власти, однако официального подтверждения этой информации пока не поступило.
Ранее власти рассказали, что начали штрафовать дончан за запуск салютов.