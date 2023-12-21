В Ростовской области запретили продажу петард и фейерверков на Новый год

В четверг, 21 декабря, портал ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергея Воронова рассказал, что в МЧС приняли решение запретить продажу пиротехники, петард и фейерверков, на Новый год. Этот запрет будет распространяться только на те субъекты, что граничат или находятся в непосредственной близости от зоны СВО.