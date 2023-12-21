Власти Ростовской области опровергли введение запрета о продаже салютов

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Напомним, днем 21 декабря стало известно, что в Ростовской и Белгородской области, Краснодарском крае и Крыму могут ввести запрет на продажу пиротехнических средств. Такую информацию сообщил директор федерального департамента надзорной деятельности МЧС России Сергей Воронов.
В Ростовской области уже три недели действует запрет на запуск салютов, однако их реализацию никто не ограничивал. В правительстве региона на запрос журналистов ответили, что уже ввели трехмесячные ограничения на использование пиротехники, позволив им применять лишь хлопушки с бенгальскими огнями и фонтанами холодного огня.
«Вопросы реализации пиротехнических изделий в данном указе не упоминаются», — объяснили представители пресс-службы донского правительства.
Вероятно, запрет на продажу фейерверков, о котором говорил Воронов, может носить рекомендательный характер, информация об этом уточняется.