Власти Ростовской области опровергли введение запрета о продаже салютов

В Ростовской области уже три недели действует запрет на запуск салютов, однако их реализацию никто не ограничивал. В правительстве региона на запрос журналистов ответили, что уже ввели трехмесячные ограничения на использование пиротехники, позволив им применять лишь хлопушки с бенгальскими огнями и фонтанами холодного огня.