Йогурты, рис и кофе резко подорожают в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
По информации издания, производители рассказали ритейлерам о росте цен на 5-20% с начала года. Речь идет о кофе, соках, рисе и кондитерских изделиях.
«Компании причиной называют рост курса валют, что влияет на затраты на зарубежное сырье. Заметно выросла стоимость перевозок внутри страны, увеличились траты и у логистов, в том числе на обновление автопарка», — говорится в публикации.
Что касается кофе, то появились проблемы на мировых рынках. Одной из причин является засуха в Бразилии.
Аналогичная ситуация происходит в рисом, так как из-за плохого урожая Индия и Таиланд приостановили его экспорт, а РФ импортирует до 30–50% этой культуры.
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