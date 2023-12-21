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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Йогурты, рис и кофе резко подорожают в Ростовской области в 2024 году

Йогурты, рис и кофе резко подорожают в Ростовской области в 2024 году

21 декабря 2023, 15:03
Фото: freepik.com
Йогурты, рис и кофе резко подорожают в Ростовской области в 2024 году
В Ростовской области в начале 2024 года вырастут цены на ряд продовольственных товаров, в том числе йогурты, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, производители рассказали ритейлерам о росте цен на 5-20% с начала года. Речь идет о кофе, соках, рисе и кондитерских изделиях.

«Компании причиной называют рост курса валют, что влияет на затраты на зарубежное сырье. Заметно выросла стоимость перевозок внутри страны, увеличились траты и у логистов, в том числе на обновление автопарка», — говорится в публикации.

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Что касается кофе, то появились проблемы на мировых рынках. Одной из причин является засуха в Бразилии.

Аналогичная ситуация происходит в рисом, так как из-за плохого урожая Индия и Таиланд приостановили его экспорт, а РФ импортирует до 30–50% этой культуры.

Ранее стало известно, как подорожали продукты и алкоголь для новогоднего стола в Ростове.

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