Юрист рассказал, что изменится в осеннем призыве в 2024 году в Ростовской области

Юрист Габович рассказал, как в 2024 году пройдет осенний призыв в Ростове

Изменения в законодательство в сфере воинского учета внесли еще в апреле. В декабре был опубликован перечень поручений — что нужно сделать для того, чтобы осенний призыв 2024 года для граждан, в том числе и для ростовчан, проходил в электронном формате, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.