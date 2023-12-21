Юрист рассказал, что изменится в осеннем призыве в 2024 году в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Собеседник рассказывает, что в опубликованном перечне поручений президента обращается внимание органов исполнительной власти, Минобороны, на важность и необходимость осуществления конкретных действий к определенному периоду.
Так, чтобы осенний призыв 2024 года мог пройти с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
«Поручения даны по организационным вопросам. Например, чтобы отладить формирование электронных повесток. Чтобы обеспечить военнообязанным доступ к личному кабинету в реестре повесток. Чтобы постановка на воинский учет и снятие проводились без личной явки в военкомат», — разъясняет Антон Габович.
Таким образом, осенью 2024 года призыв в Ростове будет проходить уже с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
Ранее со ссылкой на слова военкома Ростовской области RostovGazeta сообщала о цифровизации военкоматов и о том, почему уклониться уже не получится. Дело в том, что сейчас военкоматы актуализируют данные военнообязанных ростовчан. Ожидается, что эта работа будет завершена в апреле 2024 года.