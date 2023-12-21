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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Юрист Габович рассказал, что изменится в осеннем призыве 2024 года для ростовчан

Юрист рассказал, что изменится в осеннем призыве в 2024 году в Ростовской области

21 декабря 2023, 14:16
Фото: mil.ru
Юрист Габович рассказал, что изменится в осеннем призыве 2024 года для ростовчан

Юрист Габович рассказал, как в 2024 году пройдет осенний призыв в Ростове

Изменения в законодательство в сфере воинского учета внесли еще в апреле. В декабре был опубликован перечень поручений — что нужно сделать для того, чтобы осенний призыв 2024 года для граждан, в том числе и для ростовчан, проходил в электронном формате, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Собеседник рассказывает, что в опубликованном перечне поручений президента обращается внимание органов исполнительной власти, Минобороны, на важность и необходимость осуществления конкретных действий к определенному периоду.

Так, чтобы осенний призыв 2024 года мог пройти с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.

«Поручения даны по организационным вопросам. Например, чтобы отладить формирование электронных повесток. Чтобы обеспечить военнообязанным доступ к личному кабинету в реестре повесток. Чтобы постановка на воинский учет и снятие проводились без личной явки в военкомат», — разъясняет Антон Габович.

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Таким образом, осенью 2024 года призыв в Ростове будет проходить уже с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.Таким образом, осенью 2024 года призыв в Ростове будет проходить уже с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
Таким образом, осенью 2024 года призыв в Ростове будет проходить уже с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
Фото: mil.ru

Таким образом, осенью 2024 года призыв в Ростове будет проходить уже с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.

Ранее со ссылкой на слова военкома Ростовской области RostovGazeta сообщала о цифровизации военкоматов и о том, почему уклониться уже не получится. Дело в том, что сейчас военкоматы актуализируют данные военнообязанных ростовчан. Ожидается, что эта работа будет завершена в апреле 2024 года.

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