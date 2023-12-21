Женщина и двое детей погибли в пожаре в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Происшествие случилось в частном доме в Батайске на улице Тургенева из-за детской шалости. На месте происшествия нашли тела 59-летней женщины, а также двух детей в возрасте 3 и 6 лет.
Возгорание началось примерно в 22.40 мск, его ликвидировали в течение часа. Пламя за это время успело охватить 70 квадратных метров площади.
Всего к тушению огня привлекли 36 человек, они использовали 13 единиц техники. В данный момент проводятся следственные мероприятия.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, следователь уже осмотрел место происшествия. Теперь планируется провести различные экспертизы.
Ранее кафе эвакуировали на Волкова в Ростове-на-Дону из-за пожара.