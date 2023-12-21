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Женщина и двое детей погибли в пожаре в Ростовской области

Женщина и двое детей погибли в пожаре в Ростовской области

21 декабря 2023, 04:43
Фото: Midjourney
В Ростовской области во время пожара обнаружили тела троих человек, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось в частном доме в Батайске на улице Тургенева из-за детской шалости. На месте происшествия нашли тела 59-летней женщины, а также двух детей в возрасте 3 и 6 лет.

Возгорание началось примерно в 22.40 мск, его ликвидировали в течение часа. Пламя за это время успело охватить 70 квадратных метров площади.

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Всего к тушению огня привлекли 36 человек, они использовали 13 единиц техники. В данный момент проводятся следственные мероприятия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, следователь уже осмотрел место происшествия. Теперь планируется провести различные экспертизы.

Ранее кафе эвакуировали на Волкова в Ростове-на-Дону из-за пожара.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Пожар#Техника#Тушение огня#Следствие#Жертвы#Происшествия
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