Жителей Ростовской области будут ставить на воинский учет без явки в военкомат

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Поручение было выдано Минобороны, которое также организует работу по рассылке повесток в электронной формате. А местные жители получат доступ к личному кабинету в реестре повесток.
Предоставить доклад президенту по этой теме предстоит до 15 января. Ответственным назначили главу Минобороны России Сергея Шойгу.
Стало также известно, что призывать на службу с октября по декабрь 2024 года будут через специальную государственную информационную систему.
Ранее юрист рассказал, могут ли в Ростове вручить повестку в военкомат прямо на улице. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, будут ли призывников из донского региона отправлять в зону СВО.