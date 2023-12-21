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Жителей Ростовской области будут ставить на воинский учет без явки в военкомат

Жителей Ростовской области будут ставить на воинский учет без явки в военкомат

21 декабря 2023, 08:37
Фото: kremlin.ru
Жителей Ростовской области будут ставить на воинский учет без явки в военкомат
Глава государства Владимир Путин поручил проработать вопрос по постановке на воинский учет граждан без необходимости приходить в военкомат, в том числе в Ростовской области, говорится на сайте Кремля.

Поручение было выдано Минобороны, которое также организует работу по рассылке повесток в электронной формате. А местные жители получат доступ к личному кабинету в реестре повесток.

Предоставить доклад президенту по этой теме предстоит до 15 января. Ответственным назначили главу Минобороны России Сергея Шойгу.

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Стало также известно, что призывать на службу с октября по декабрь 2024 года будут через специальную государственную информационную систему.

Ранее юрист рассказал, могут ли в Ростове вручить повестку в военкомат прямо на улице. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, будут ли призывников из донского региона отправлять в зону СВО.

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