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Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 15,5% годовых

22 декабря 2023, 09:06
Фото: ПАО Банк ЗЕНИТ
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Банк ЗЕНИТ повышает доходность по вкладам на 1,5 пп. Теперь клиенты могут открыть «ЗЕНИТ вклад» на сумму от 50 тыс. рублей и по ставке до 15,5% годовых. Срок размещения средств — 91, 181, 367, 732 или 1 100 дней.

Продукт доступен к оформлению в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банке.

Максимальная ставка 15,5% годовых действует для «новых клиентов», у которых в течение 90 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. Для остальных клиентов, оформивших вклад в ДБО, максимальная ставка составит 14,75% годовых. При этом срок размещения средств — 181 день.

Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ.

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