Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 15,5% годовых

Максимальная ставка 15,5% годовых действует для «новых клиентов», у которых в течение 90 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. Для остальных клиентов, оформивших вклад в ДБО, максимальная ставка составит 14,75% годовых. При этом срок размещения средств — 181 день.