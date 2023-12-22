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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Участники СВО из Ростовской области получили бесплатные участки земли

Бойцы СВО вбервые получили бесплатные участки земли в Ростовской области

22 декабря 2023, 14:04
Фото: Midjourney
Участники СВО из Ростовской области получили бесплатные участки земли
В Таганроге, Новочеркасске и других муниципалитетах бойцы СВО получили первые бесплатные участки земли, рассказали в правительстве Ростовской области.

Участники спецоперации и их семьи безвозмездно получили участки земли в Новочеркасске, Таганроге и Цимлянске, а также в Неклиновском районе. Право на это военные получили летом 2023 года. Президент Владимир Путин поручил внести участников СВО в перечень лиц, имеющих возможность бесплатно получить земельный участок для личных нужд.

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С лета чиновники в Ростовской области подбирали участки, которые могли предоставить военным. В каждом муниципалитете был назначен ответственный за взаимодействие с участниками СВО по этому вопросу. Военнослужащие могут осмотреть разные участки и выбрать понравившийся.

Ранее в Ростовской области наградили участника СВО, получившего тяжелое ранение.

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