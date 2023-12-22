Бойцы СВО вбервые получили бесплатные участки земли в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Участники спецоперации и их семьи безвозмездно получили участки земли в Новочеркасске, Таганроге и Цимлянске, а также в Неклиновском районе. Право на это военные получили летом 2023 года. Президент Владимир Путин поручил внести участников СВО в перечень лиц, имеющих возможность бесплатно получить земельный участок для личных нужд.
С лета чиновники в Ростовской области подбирали участки, которые могли предоставить военным. В каждом муниципалитете был назначен ответственный за взаимодействие с участниками СВО по этому вопросу. Военнослужащие могут осмотреть разные участки и выбрать понравившийся.
Ранее в Ростовской области наградили участника СВО, получившего тяжелое ранение.