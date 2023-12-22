Десяток яиц в Ростовской области за неделю подорожал почти на 10 рублей

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:36
В четверг, 21 декабря, аналитики Ростовстата представили отчет о росте цен на ряд продовольственных товаров и платных услуг.
В ходе анализа средних цен удалось выяснить, что в Ростовской области к Новому году продолжили стремительно расти цены на куриные яйца. Если 11 декабря цены зафиксировались на 128 рублях за десяток, то уже 18 декабря средняя цена за лоток яиц по региону составила 137,65 рубля. Недельный прирост составил 7,5% или 9,56 рубля в денежном эквиваленте.
При этом в начале декабря прошлого года цена на десяток яиц не превышала 73 рублей, с 5 декабря 2022 года прирост составил уже 88,5%.
Подобную ситуацию со стремительным ростом цен президент Владимир Путин охарактеризовал как сбои в работе правительства, он обещал, что рост цен будет приостановлен после налаживания импорта куриного яйца.
Ранее ростовчане заявили, что цены на яйца взлетели до 400 рублей.