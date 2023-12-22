Десяток яиц в Ростовской области за неделю подорожал почти на 10 рублей

В ходе анализа средних цен удалось выяснить, что в Ростовской области к Новому году продолжили стремительно расти цены на куриные яйца. Если 11 декабря цены зафиксировались на 128 рублях за десяток, то уже 18 декабря средняя цена за лоток яиц по региону составила 137,65 рубля. Недельный прирост составил 7,5% или 9,56 рубля в денежном эквиваленте.