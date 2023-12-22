Дорогу из Ростовской области в Крым расширят в 2024 году

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Магистраль из Ростовской области на полуостров Крым расширят до четырех полос. К работам приступят уже в следующем году.
Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что по территории Донбасса проходят 350 километров дорог. Они являются дополнительной связью с полуостровом, если не брать в расчет Крымский мост. Поэтому дороги хотят привести в порядок и где это возможно расширить.
До этого Хуснуллин сообщал, что транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря в Ростовской области.
Ранее Ростовская область вошла в туристический макрорегион Азовского побережья. Это позволит области плотнее сотрудничать с Крымом, Краснодарским краем и регионами Донбасса.