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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:29

Дорогу из Ростовской области в Крым расширят в 2024 году

Дорогу из Ростовской области в Крым расширят в 2024 году

22 декабря 2023, 12:27
Фото: 1MI
Дорогу из Ростовской области в Крым расширят в 2024 году
К расширению трассы от Ростова в Крым приступят уже в следующем году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин «России 24».

Магистраль из Ростовской области на полуостров Крым расширят до четырех полос. К работам приступят уже в следующем году.

Рабочие восстановили трассу вдоль Азовского моря из Ростовской области в Крым
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Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что по территории Донбасса проходят 350 километров дорог. Они являются дополнительной связью с полуостровом, если не брать в расчет Крымский мост. Поэтому дороги хотят привести в порядок и где это возможно расширить.

До этого Хуснуллин сообщал, что транспортное кольцо построят вокруг Азовского моря в Ростовской области.

Ранее Ростовская область вошла в туристический макрорегион Азовского побережья. Это позволит области плотнее сотрудничать с Крымом, Краснодарским краем и регионами Донбасса.

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