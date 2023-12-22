Дорогу из Ростовской области в Крым расширят в 2024 году

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что по территории Донбасса проходят 350 километров дорог. Они являются дополнительной связью с полуостровом, если не брать в расчет Крымский мост. Поэтому дороги хотят привести в порядок и где это возможно расширить.