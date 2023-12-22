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Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Дождливая погода не прекратится в Ростове практически до конца года

Дождливая погода не прекратится в Ростове практически до конца года

22 декабря 2023, 04:59
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в течение недели будет сохраняться дождливая погода, иногда может выпасть снег, сообщили синоптики.

В пятницу, 22 декабря, температура достигнет +9 градусов, а ветер окажется на отметке 4 метра в секунду. В субботу будет уже не так тепло — до +6 градусов, осадки сохранятся.

В воскресенье похолодает до 0 градусов днем, а вместе с дождем выпадет и снег. Ветер должен стать еще сильнее.

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С понедельника по среду город будет заливать дождями, но может потеплеть до +7 градусов. В четверг, 28 декабря, ростовчан ожидают снег с дождем.

Добавим, что в ночное время в городе прогнозируют заморозки.

Ранее стало известно, что более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра.

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