«Единая Россия» проводит многодневную донорскую акцию на Дону

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В донской столице 21 декабря состоялась массовая донация на «Станции переливания крови Федерального медико-биологического агентства в г. Ростов-на-Дону». Ранее с инициативой о проведении такой акции выступили партийные проекты «Единой России» «Здоровое будущее» и «Старшее поколение».
Личным участием акцию поддержали активисты и сторонники «Единой России», «молодогвардейцы», Молодежный парламент при Законодательном Собрании области, донское представительство «Союза Машиностроителей России».
Как рассказал региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач ростовской поликлиники №12 Андрей Божко, акция продолжится в течение нескольких дней.
«В преддверии новогодних праздников хочу обратить внимание, что заболевания и сложности со здоровьем не знают ни выходных, ни каникул, а необходимые запасы крови в эти периоды истощаются. Рассчитываем, что наше приглашение услышат во всех местных отделениях „Единой России“, — подчеркнул представитель партпроекта.
«Донорская кровь активно применяется при лечении различных заболеваний, например, гематологического и онкологического характера», — добавила председатель регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», главный внештатный специалист паллиативной помощи Минздрава Ростовской области Марина Абрамянц.
Председатель регионального общественного совета партпроекта «Старшее поколение», депутат Заксобрания Ростовской области, заместитель председателя Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Лидия Новосельцева подчеркнула, что каждая донорская акция показывает, что на Дону проживают много неравнодушных людей.
Помимо практической пользы такие акции помогают готовить новые законодательные инициативы.
«Именно так, общими усилиями, у нас появилась идея создать знак отличия „Почетный донор Ростовской области“, как еще один способ мотивации для людей», — отметил депутат Ростовской-на-Дону городской Думы от «Единой России», «Почетный донор России» Андрей Тарасов.
Поддержка донорства и развитие волонтерского движения — в повестке работы донских молодежных парламентариев, отметил член регионального политсовета «Единой России», председатель Молодежного парламента при Заксобрании Ростовской области Никита Корелов.
Донорская акция «Единой России» продолжится в Ростовской области до конца декабря.
Добавим, активное сотрудничество «Единой России» с медицинским сообществом региона началось еще в период коронавирусной пандемии. Партия неоднократно проводила массовые донорские акции в поддержку инфекционных госпиталей, родильных отделений медучреждений и детских отделений больниц, примеру Ростовской области следовали другие регионы страны.