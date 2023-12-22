«Единая Россия» проводит многодневную донорскую акцию на Дону

«В преддверии новогодних праздников хочу обратить внимание, что заболевания и сложности со здоровьем не знают ни выходных, ни каникул, а необходимые запасы крови в эти периоды истощаются. Рассчитываем, что наше приглашение услышат во всех местных отделениях „Единой России“, — подчеркнул представитель партпроекта.