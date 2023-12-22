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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Эксперт Махмудов спрогнозировал, как и когда снизятся цены на яйца в Ростове

Эксперт Махмудов спрогнозировал цены на яйца в Ростове в январе

22 декабря 2023, 09:40
Фото: rostovgazeta.ru
Эксперт Махмудов спрогнозировал, как и когда снизятся цены на яйца в Ростове
Цены на яйца продолжают удивлять ростовчан. Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, что поставки яиц, вероятно, уже начались из Турции и Азербайджана.

Собеседник прогнозирует, что, несмотря на поставку миллиарда яиц из Турции и Азербайджана, цены на них в Ростове снизятся не раньше конца января 2024 года. Эксперт допускает, что стоимость за десяток может вернуться к пределам 70-80 рублей.

«Я вижу, как сегодня пенсионеры в магазинах с надеждой подходят к полкам с куриными яйцами, и, охая, проходят мимо с грустными лицами, — отмечает Владислав Махмудов. — Мне кажется, что с ценами на яйца попросту какой-то сговор. Другого объяснения я не вижу».

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Спикер уверен, что необходимо установить порог максимального значения цены за десяток или, в крайнем случае, выписывать штрафы. Это, по его словам, взбодрит недобросовестных производителей, которые в погоне за «длинным» рублем завышают цены.

Ранее RostovGazeta сообщала, что донской край попал в ТОП-10 лидеров — регионов, в которых куриные яйца взлетели в цене. Всего за неделю цены на куриные яйца в регионе взлетели еще на 10 рублей за десяток.

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