Эксперт Махмудов спрогнозировал цены на яйца в Ростове в январе

«Я вижу, как сегодня пенсионеры в магазинах с надеждой подходят к полкам с куриными яйцами, и, охая, проходят мимо с грустными лицами, — отмечает Владислав Махмудов. — Мне кажется, что с ценами на яйца попросту какой-то сговор. Другого объяснения я не вижу».