Эксперт рассказал, как ростовчанам не потратить всю зарплату в предновогодней суете

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Ни для кого не секрет, что предновогодние дни всегда были самыми прибыльными для любых магазинов. Именно в этот период продажи стремительно растут, принося прибыль организаторам бизнеса.
Однако рост продаж накануне Нового года повышается не просто так. Магазины активно используют всевозможные маркетинговые инструменты. Этим они подталкивают ни о чем не подозревающих потребителей к необоснованным покупкам.
Поэтому эксперт рекомендует ростовчанам подходить к походу в магазин взвешенно — заранее подготовив список необходимых продуктов.
«Приобретать товары по списку — это, пожалуй, самый проверенный метод, которым пользовались еще наши бабушки и дедушки, перед походом в магазин в предновогодние дни. И самый разумный вариант приобрести все необходимое без лишних трат», — отмечает Владислав Махмудов.
Также эксперт рекомендует обращать внимание на скидки и акции. С одной стороны, они действительно позволяют приобрести товар подешевле. Но с другой, часто может оказаться, что этот товар не нужен или даже бесполезен для конкретного человека.
Так, например, акция может предлагать приобрести три банки по цене двух. В этом случае, потребителю стоит задуматься — а нужны ли ему эти три банки? Не выйдет ли срок годности у третьей пока она будет храниться?
«Также, я обязательно рекомендую обращать внимание на срок годности. Особенно это касается пищевых продуктов и детских сладких наборов», — рекомендует эксперт.
По словам собеседника, может оказаться, что срок годности товара в магазине истекает в январе 2024 года. Формально, эти продукты не просрочены. Но, например, если такой набор приобретается в качестве подарка в январе, то высока вероятность, что получатель получит пищевое отравление.
«Ходить в магазины надо с холодным рассудком и здравым смыслом, особенно сейчас, когда цены бьют все мыслимые и немыслимые рекорды», — добавляет собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие продукты считаются наиболее полезными в холодное время года.