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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Эксперт рассказал, как ростовчанам не потратить всю зарплату в предновогодней суете

Эксперт рассказал, как ростовчанам не потратить всю зарплату в предновогодней суете

22 декабря 2023, 10:25
Фото: rostovgazeta.ru
Эксперт рассказал, как ростовчанам не потратить всю зарплату в предновогодней суете

Эксперт Махмудов рассказал, как в Ростове не потратить всю зарплату на Новый год

Главным и проверенным методом для ростовчан, который не позволит потратить все заработанные средства на необоснованные покупки в предновогодней суете, является предварительное планирование, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Ни для кого не секрет, что предновогодние дни всегда были самыми прибыльными для любых магазинов. Именно в этот период продажи стремительно растут, принося прибыль организаторам бизнеса.

Однако рост продаж накануне Нового года повышается не просто так. Магазины активно используют всевозможные маркетинговые инструменты. Этим они подталкивают ни о чем не подозревающих потребителей к необоснованным покупкам.

Поэтому эксперт рекомендует ростовчанам подходить к походу в магазин взвешенно — заранее подготовив список необходимых продуктов.

«Приобретать товары по списку — это, пожалуй, самый проверенный метод, которым пользовались еще наши бабушки и дедушки, перед походом в магазин в предновогодние дни. И самый разумный вариант приобрести все необходимое без лишних трат», — отмечает Владислав Махмудов.

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Также эксперт рекомендует обращать внимание на скидки и акции. С одной стороны, они действительно позволяют приобрести товар подешевле. Но с другой, часто может оказаться, что этот товар не нужен или даже бесполезен для конкретного человека.

Так, например, акция может предлагать приобрести три банки по цене двух. В этом случае, потребителю стоит задуматься — а нужны ли ему эти три банки? Не выйдет ли срок годности у третьей пока она будет храниться?

С одной стороны, скидки и акции действительно позволяют приобрести товар подешевле.С одной стороны, скидки и акции действительно позволяют приобрести товар подешевле.
С одной стороны, скидки и акции действительно позволяют приобрести товар подешевле.
Фото: 1MI

«Также, я обязательно рекомендую обращать внимание на срок годности. Особенно это касается пищевых продуктов и детских сладких наборов», — рекомендует эксперт.

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По словам собеседника, может оказаться, что срок годности товара в магазине истекает в январе 2024 года. Формально, эти продукты не просрочены. Но, например, если такой набор приобретается в качестве подарка в январе, то высока вероятность, что получатель получит пищевое отравление.

«Ходить в магазины надо с холодным рассудком и здравым смыслом, особенно сейчас, когда цены бьют все мыслимые и немыслимые рекорды», — добавляет собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие продукты считаются наиболее полезными в холодное время года.

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