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Posted Сегодня, 21:06

Published Сегодня, 21:06

Modified Сегодня, 21:13

Updated Сегодня, 21:13

Эксперт рассказал, выгодно ли покупать новостройку после изменения условий ипотеки

21 декабря 2023, 21:06
Вопрос о том, что лучше выбрать для молодой семьи — готовое жилье или новую квартиру, становится все более актуальным. Особенно после новостей о повышении первоначального взноса по ипотеке.

Кандидат экономических наук, профессор Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин ответил на этот популярный вопрос и объяснил, почему высокие цены на жилье в конечном итоге негативно отразятся на самых застройщиках.

Новостройка и готовое жилье могут значительно отличаться по уровню качества, инфраструктуре района и уровню комфорта. Поэтому логично сравнивать новостройки, которые продаются от застройщиков, и готовое жилье в уже сданных домах, рассказал Зайнуллин в интервью ИА RuNews24.Ru.

По мнению экономиста, льготные программы ипотеки, поддерживаемые за счет государственного бюджета, привели не только к росту цен на недвижимость, но и к дисбалансу на рынке.

Он добавил: даже в Центробанке отмечается, что новостройки стоят дороже готового жилья на 30%. Это значит, что инвестор, покупая квартиру в новостройке, может потерять 20-30% ее стоимости, если решит ее продать.

Льготная ипотека распространяется только на новостройки, приобретаемые у застройщиков. На готовое жилье эта льгота не распространяется. Такая политика выгодна только для застройщиков, которые продают меньшие по размеру и хуже по качеству квартиры по более высокой цене. Это также выгодно для банков, у которых растут суммы ипотечных кредитов. Они получают дополнительную субсидию из бюджета в виде разницы между льготной ставкой по ипотеке и учетной ставкой.

Но это краткосрочная выгода. Ухудшая условия жизни потребителей и ограничивая их возможность иметь детей, они урезают свою будущую клиентскую базу и спрос на жилье, говорит Зайнуллин.

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