Эксперт рассказал, выгодно ли покупать новостройку после изменения условий ипотеки

Posted Сегодня, 21:06
Published Сегодня, 21:06
Modified Сегодня, 21:13
Updated Сегодня, 21:13
Кандидат экономических наук, профессор Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин ответил на этот популярный вопрос и объяснил, почему высокие цены на жилье в конечном итоге негативно отразятся на самых застройщиках.
Новостройка и готовое жилье могут значительно отличаться по уровню качества, инфраструктуре района и уровню комфорта. Поэтому логично сравнивать новостройки, которые продаются от застройщиков, и готовое жилье в уже сданных домах, рассказал Зайнуллин в интервью ИА RuNews24.Ru.
По мнению экономиста, льготные программы ипотеки, поддерживаемые за счет государственного бюджета, привели не только к росту цен на недвижимость, но и к дисбалансу на рынке.
Он добавил: даже в Центробанке отмечается, что новостройки стоят дороже готового жилья на 30%. Это значит, что инвестор, покупая квартиру в новостройке, может потерять 20-30% ее стоимости, если решит ее продать.
Льготная ипотека распространяется только на новостройки, приобретаемые у застройщиков. На готовое жилье эта льгота не распространяется. Такая политика выгодна только для застройщиков, которые продают меньшие по размеру и хуже по качеству квартиры по более высокой цене. Это также выгодно для банков, у которых растут суммы ипотечных кредитов. Они получают дополнительную субсидию из бюджета в виде разницы между льготной ставкой по ипотеке и учетной ставкой.
Но это краткосрочная выгода. Ухудшая условия жизни потребителей и ограничивая их возможность иметь детей, они урезают свою будущую клиентскую базу и спрос на жилье, говорит Зайнуллин.