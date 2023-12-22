Эксперт рассказал, выгодно ли покупать новостройку после изменения условий ипотеки

Льготная ипотека распространяется только на новостройки, приобретаемые у застройщиков. На готовое жилье эта льгота не распространяется. Такая политика выгодна только для застройщиков, которые продают меньшие по размеру и хуже по качеству квартиры по более высокой цене. Это также выгодно для банков, у которых растут суммы ипотечных кредитов. Они получают дополнительную субсидию из бюджета в виде разницы между льготной ставкой по ипотеке и учетной ставкой.