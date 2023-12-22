Эксперт: Запрет телефонов в школе позволит детям влиться в образовательный процесс

Posted Сегодня, 21:21
Published Сегодня, 21:21
Modified Сегодня, 21:22
Updated Сегодня, 21:22
Представитель движения «Российским детям — доступное дошкольное образование», Кирилл Дружинин, высказал поддержку этой инициативе, отметив ее положительное воздействие.
В интервью RuNews24.Ru он отметил, что это правило поможет контролировать поведение тех учеников, которые не являются особенно ответственными. Раньше такие школьники злоупотребляли своим правом на наличие телефона в школе, утверждая, что это их личная собственность, которую нельзя отобрать. Теперь им придется хотя бы выключать телефоны, чтобы не отвлекаться во время занятий. Это позволит школьникам более активно участвовать в учебном процессе.
Введение запрета на использование телефонов должно стать обязательным для всех школьников, как и другие правила, установленные федеральным законом об образовании. Это создаст равные условия для всех учеников и поможет им полностью сконцентрироваться на учебе, считает эксперт.