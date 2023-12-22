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Posted Сегодня, 21:21

Published Сегодня, 21:21

Modified Сегодня, 21:22

Updated Сегодня, 21:22

Эксперт: Запрет телефонов в школе позволит детям влиться в образовательный процесс

21 декабря 2023, 21:21
Новое правило, которое запрещает учащимся использовать мобильные телефоны во время учебных занятий в российских школах, может оказаться полезным для образовательного процесса.

Представитель движения «Российским детям — доступное дошкольное образование», Кирилл Дружинин, высказал поддержку этой инициативе, отметив ее положительное воздействие.

В интервью RuNews24.Ru он отметил, что это правило поможет контролировать поведение тех учеников, которые не являются особенно ответственными. Раньше такие школьники злоупотребляли своим правом на наличие телефона в школе, утверждая, что это их личная собственность, которую нельзя отобрать. Теперь им придется хотя бы выключать телефоны, чтобы не отвлекаться во время занятий. Это позволит школьникам более активно участвовать в учебном процессе.

Введение запрета на использование телефонов должно стать обязательным для всех школьников, как и другие правила, установленные федеральным законом об образовании. Это создаст равные условия для всех учеников и поможет им полностью сконцентрироваться на учебе, считает эксперт.

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