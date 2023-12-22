Эксперт: Запрет телефонов в школе позволит детям влиться в образовательный процесс

В интервью RuNews24.Ru он отметил, что это правило поможет контролировать поведение тех учеников, которые не являются особенно ответственными. Раньше такие школьники злоупотребляли своим правом на наличие телефона в школе, утверждая, что это их личная собственность, которую нельзя отобрать. Теперь им придется хотя бы выключать телефоны, чтобы не отвлекаться во время занятий. Это позволит школьникам более активно участвовать в учебном процессе.