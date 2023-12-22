Эксперты рассказали о последствиях употребления алкоголя на Новый год

«В России запрещена продажа алкоголя в некоторые праздники, но не в Новый год. Такая мера на время этого праздника и каникул помогла бы хотя бы уменьшить количество приобретаемого и выпиваемого алкоголя, так как многое закупается в процессе празднования,» — отметила Курова.