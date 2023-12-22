Эксперты рассказали о последствиях употребления алкоголя на Новый год

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Во время новогодних праздников, как правило, алкоголь является неотъемлемой частью застолий. Однако он является причиной большого числа происшествий и неприятностей в эти дни. Тем не менее, люди по-прежнему массово приобретают его.
Юрист Алла Георгиева предложила ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы. Она отметила, что каждое третье преступление в России совершается под воздействием алкоголя у взрослых и каждое шестое — у пьяных подростков.
«Многие серьезные преступления совершаются с особой жестокостью: убийства, изнасилования, поджоги, грабежи, кражи. Новогодние дни — самое напряженное время для сотрудников полиции, МЧС и медицинских работников. Поэтому я считаю, что следует ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники,» — заявила Георгиева.
Терапевт Анастасия Курова поддержала это мнение, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По ее словам, алкоголь сокращает жизнь, может привести к внезапной смерти и становится причиной аварий и потасовок.
«В России запрещена продажа алкоголя в некоторые праздники, но не в Новый год. Такая мера на время этого праздника и каникул помогла бы хотя бы уменьшить количество приобретаемого и выпиваемого алкоголя, так как многое закупается в процессе празднования,» — отметила Курова.
По словам врача, взрослые, которые употребляют алкоголь, оказывают влияние на своих детей, приучая их к этой «социальной норме». В результате возраст начала употребления алкоголя среди подростков значительно снижается.
«Согласно статистике, Новый год является самым алкоголизированным праздником. Продажи алкоголя в этот период растут более чем в два раза, а закупки начинаются уже с середины декабря. При этом в новогодние праздники смертность от алкоголя значительно возрастает,» — подчеркнула Курова.