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Published Сегодня, 08:36

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Updated Сегодня, 10:15

Ростовчан шокировали кадры беспилотников в небе

«Это жесть»: ростовчан шокировали кадры беспилотников в небе

22 декабря 2023, 08:36
Фото: 1MI
Ростовчан шокировали кадры беспилотников в небе
Жители Ростовской области вероятно заметили в небе над регионом беспилотники, что стало причиной бурных обсуждений в соцсетях.

Утром в пятницу, 22 декабря, в соцсетях начали появляться посты на тему увиденных в небе дронов. В частности, об этом рассказали жители Таганрога и Батайска.

Между тем, пользователи в комментариях пытаются понять причину случившегося.

Второй беспилотник заметили жители над Ростовом 22 декабря
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«Жесть, а возможно и обучение кого-то», — написали ростовчане. Другие посчитали, что для подобных целей нужно выбирать другие места.

«Даже если и обучение, других мест что ли нет», — сообщили местные жители.

«Да это кто-то модель самолетика запустил», — заявили горожане.

«Это не дрон, а авиамодельная радиоуправляемая пилотажка», — уверены пользователи.

«Я считаю, что все военные БПЛА должны быть тщательно регламентированы на международном уровне и применяться строго в соответствии с этим», — прозвучало в комментариях.

Позднее власти региона сообщили, что информация о беспилотниках не получила подтверждения со стороны экстренных служб, а потому может оказаться недостоверной. Также глава администрации Батайска Роман Волошин призвал людей не доверять недостоверным источникам. Он заявил, что над городом не фиксировали полетов беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Батайск#Соцсети#Беспилотники#Ростов#Небо
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