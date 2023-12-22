«Это жесть»: ростовчан шокировали кадры беспилотников в небе

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Утром в пятницу, 22 декабря, в соцсетях начали появляться посты на тему увиденных в небе дронов. В частности, об этом рассказали жители Таганрога и Батайска.
Между тем, пользователи в комментариях пытаются понять причину случившегося.
«Жесть, а возможно и обучение кого-то», — написали ростовчане. Другие посчитали, что для подобных целей нужно выбирать другие места.
«Даже если и обучение, других мест что ли нет», — сообщили местные жители.
«Да это кто-то модель самолетика запустил», — заявили горожане.
«Это не дрон, а авиамодельная радиоуправляемая пилотажка», — уверены пользователи.
«Я считаю, что все военные БПЛА должны быть тщательно регламентированы на международном уровне и применяться строго в соответствии с этим», — прозвучало в комментариях.
Позднее власти региона сообщили, что информация о беспилотниках не получила подтверждения со стороны экстренных служб, а потому может оказаться недостоверной. Также глава администрации Батайска Роман Волошин призвал людей не доверять недостоверным источникам. Он заявил, что над городом не фиксировали полетов беспилотников.