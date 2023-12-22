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Published Сегодня, 11:02

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Госэкспертиза одобрила рекультивацию полигона на северо-западе Ростова

Госэкспертиза одобрила рекультивацию полигона на северо-западе Ростова

22 декабря 2023, 11:02
Фото: 1MI
Госэкспертиза одобрила рекультивацию полигона на северо-западе Ростова
Госэкспертиза одобрила рекультивацию мусорного полигона в северо-западной промзоне Ростова-на-Дону, информация об этом появилась в системе ГИС ЕГРЗ.

В четверг, 21 декабря, ФАУ «Главное управление Государственной экспертизы» опубликовало положительное заключение на строительные работы, а именно рекультивацию земельных участков полигона ТБО в Северо-Западной промзоне Ростова. Речь идет о полигоне, расположенном в Советском районе Ростова в переулке 1-м Машиностроительном, 27.

Полигон ТБО в Ростове оказался больше, чем было указано в документах
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Застройщиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова, сроки проведения работ и объем инвестиций в реализацию проекта в документах не уточнялись.

По последним данным, свалка прекратила свою работу еще пять лет назад, однако за это время полигон значительно расширился, а объемы накопленного мусора оказались больше показателей, указанных в документации. Это стало причиной неприятного запаха, на который пожаловались жители ближайших населенных районов, губернатор Голубев обещал, что по плану работы завершат к концу 2024 года, после чего вопрос со зловонием будет решен.

Напомним, ранее власти сообщали, что на рекультивацию этой свалки выделили более 2,3 миллиарда рублей.

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