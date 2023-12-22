Госэкспертиза одобрила рекультивацию полигона на северо-западе Ростова

По последним данным, свалка прекратила свою работу еще пять лет назад, однако за это время полигон значительно расширился, а объемы накопленного мусора оказались больше показателей, указанных в документации. Это стало причиной неприятного запаха, на который пожаловались жители ближайших населенных районов, губернатор Голубев обещал, что по плану работы завершат к концу 2024 года, после чего вопрос со зловонием будет решен.