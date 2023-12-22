Госэкспертиза одобрила рекультивацию полигона на северо-западе Ростова

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В четверг, 21 декабря, ФАУ «Главное управление Государственной экспертизы» опубликовало положительное заключение на строительные работы, а именно рекультивацию земельных участков полигона ТБО в Северо-Западной промзоне Ростова. Речь идет о полигоне, расположенном в Советском районе Ростова в переулке 1-м Машиностроительном, 27.
Застройщиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова, сроки проведения работ и объем инвестиций в реализацию проекта в документах не уточнялись.
По последним данным, свалка прекратила свою работу еще пять лет назад, однако за это время полигон значительно расширился, а объемы накопленного мусора оказались больше показателей, указанных в документации. Это стало причиной неприятного запаха, на который пожаловались жители ближайших населенных районов, губернатор Голубев обещал, что по плану работы завершат к концу 2024 года, после чего вопрос со зловонием будет решен.
Напомним, ранее власти сообщали, что на рекультивацию этой свалки выделили более 2,3 миллиарда рублей.