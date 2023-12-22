Кирпичи стали падать со здания на Большой Садовой в Ростове на тротуар

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Автор рассказал, что на улице Большой Садовой упала отделка с балкона. Она приземлилась на плитку, по которой ходят люди.
Ростовчанин показал лежащие на тротуаре большие куски строительных материалов и рассказал, когда это произошло.
«Хорошо, что это случилось не днем, и никто не пострадал. Но балкон продолжает сыпаться», — написал местный житель.
«Да там в историческом центре все регулярно кирпичами и прочими частями домов усыпано», — заявили ростовчане.
«Так то самый большой кусок лежит буквально на середине тротуара на Большой Садовой. А второй по размеру — над входом в магазин», — говорится в комментариях.
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