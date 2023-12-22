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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Куски здания начали отваливаться на тротуар в центре Ростова

Кирпичи стали падать со здания на Большой Садовой в Ростове на тротуар

22 декабря 2023, 09:31
Фото: 1MI
Куски здания начали отваливаться на тротуар в центре Ростова
В Ростове-на-Дону балкон одного из зданий в центральной части города начал осыпаться на пешеходную зону, сообщили горожане в соцсетях.

Автор рассказал, что на улице Большой Садовой упала отделка с балкона. Она приземлилась на плитку, по которой ходят люди.

Ростовчанин показал лежащие на тротуаре большие куски строительных материалов и рассказал, когда это произошло.

«Хорошо, что это случилось не днем, и никто не пострадал. Но балкон продолжает сыпаться», — написал местный житель.

Большая Садовая, 86Большая Садовая, 86
Большая Садовая, 86
Фото: Яндекс Карты
В центре Ростова обрушился балкон старинного здания
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«Да там в историческом центре все регулярно кирпичами и прочими частями домов усыпано», — заявили ростовчане.

Фото: Это Ростов — ТГ

«Так то самый большой кусок лежит буквально на середине тротуара на Большой Садовой. А второй по размеру — над входом в магазин», — говорится в комментариях.

Ранее крыша старинного Дома Парамоновых обрушилась в Ростове из-за пожара.

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