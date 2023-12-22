Медики призвали ростовчан пополнить запасы донорской крови

В областной станции переливания заявили, что ждут всех желающих сдать кровь. Но приложили донорский светофор — таблицу, на которой отображено, какой крови остро не хватает в Ростове. Выяснилось, что это первая отрицательная, вторая положительная и отрицательная, а также третья положительная.