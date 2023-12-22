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Областная станция переливания крови пригласила доноров в выходные дни, что создать запас

Медики призвали ростовчан пополнить запасы донорской крови

22 декабря 2023, 12:47
Фото: 1MI
Областная станция переливания крови пригласила доноров в выходные дни, что создать запас
Горожане могут на выходных сдать свою кровь, чтобы пополнить неснижаемые запасы перед новогодними каникулами, рассказали в Ростовской областной станции переливания крови.

Доноров в Ростове просят в субботу, 23 декабря, сдать кровь. Пополнить ее запасы необходимо перед новогодними каникулами. Прийти можно и в любой будний день с 08.30 до 13.00 мск по адресу Ченцова, 71/63б. Для сдачи крови попросили взять паспорт и СНИЛС.

Донорский светофорДонорский светофор
Донорский светофор
Фото: Ростовская областная станция переливания крови

В областной станции переливания заявили, что ждут всех желающих сдать кровь. Но приложили донорский светофор — таблицу, на которой отображено, какой крови остро не хватает в Ростове. Выяснилось, что это первая отрицательная, вторая положительная и отрицательная, а также третья положительная.

Напомним, летом доноры в Ростове сдали 144 литра крови за один день. До этого около 330 жителей Ростовской области сдали кровь в Национальный день донора.

Ранее жителей Ростова призвали опасаться пробок от шампанского на Новый год.

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