Медики призвали ростовчан пополнить запасы донорской крови

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Доноров в Ростове просят в субботу, 23 декабря, сдать кровь. Пополнить ее запасы необходимо перед новогодними каникулами. Прийти можно и в любой будний день с 08.30 до 13.00 мск по адресу Ченцова, 71/63б. Для сдачи крови попросили взять паспорт и СНИЛС.
В областной станции переливания заявили, что ждут всех желающих сдать кровь. Но приложили донорский светофор — таблицу, на которой отображено, какой крови остро не хватает в Ростове. Выяснилось, что это первая отрицательная, вторая положительная и отрицательная, а также третья положительная.
Ранее жителей Ростова призвали опасаться пробок от шампанского на Новый год.