Общественники Ростова: от введения охранной зоны больше всего пострадает Нахичевань

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В Ростове продолжают обсуждать проект объединенной охранной зоны в центре города. Ранее сообщалось, что из него исключили целые кварталы в Нахичевани — всего 1033 здания.
Градозащитники полагают, что у этого решения могут быть катастрофические последствия. Ведь теперь эти здания, среди которых старинные особняки, доходные дома и другие, можно снести, если они не имеют необходимого охранного статуса.
«Возможно, важность части зданий сходу покажется непонятной — но тут стоит смотреть не на красоту отдельных домов, а на то, насколько плотно сохранилась историческая среда. Это самая главная ценность, что осталась в центре Ростова и Нахичевани», — обращают внимание общественники.
Они добавляют, что если проект охранной зоны все же примут, больше всего пострадает именно Нахичевань.
Ранее проект объединенной охранной зоны в Ростове раскритиковали и урбанист Артемий Зайцев и руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.
RostovGazeta подробно рассказывала, что в себя включает проект объединенной охранной зоны и какие вопросы будет регулировать.