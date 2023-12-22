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Активисты возмущены исключением домов в Нахичевани из охранной зоны Ростова

Общественники Ростова: от введения охранной зоны больше всего пострадает Нахичевань

22 декабря 2023, 14:14
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Активисты возмущены исключением домов в Нахичевани из охранной зоны Ростова

Активисты возмущены исключением домов в Нахичевани из охранной зоны Ростова

Исключение 1 033 зданий из общественной охранной зоны Ростова может иметь катастрофические последствия, заявили градозащитники из организации «МойФасад».

В Ростове продолжают обсуждать проект объединенной охранной зоны в центре города. Ранее сообщалось, что из него исключили целые кварталы в Нахичевани — всего 1033 здания.

Из проекта охранной зоны в Ростове исключили целые кварталы Нахичевани
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Градозащитники полагают, что у этого решения могут быть катастрофические последствия. Ведь теперь эти здания, среди которых старинные особняки, доходные дома и другие, можно снести, если они не имеют необходимого охранного статуса.

«Возможно, важность части зданий сходу покажется непонятной — но тут стоит смотреть не на красоту отдельных домов, а на то, насколько плотно сохранилась историческая среда. Это самая главная ценность, что осталась в центре Ростова и Нахичевани», — обращают внимание общественники.

Они добавляют, что если проект охранной зоны все же примут, больше всего пострадает именно Нахичевань.

Ранее проект объединенной охранной зоны в Ростове раскритиковали и урбанист Артемий Зайцев и руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

RostovGazeta подробно рассказывала, что в себя включает проект объединенной охранной зоны и какие вопросы будет регулировать.

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