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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Одностороннее движение введут на двух улицах Западного в Ростове

Одностороннее движение введут на двух улицах Западного в Ростове

22 декабря 2023, 12:23
Фото: Midjourney
Одностороннее движение введут на двух улицах Западного в Ростове
На улицах 1-й и 2-й Володарского появится одностороннее движение, об этом на личном приеме попросили главу администрации Алексея Логвиненко местные жители.

Ростовчане пожаловались на проблему в движении машин на улицах 1-й и 2-й Володарского. Они попросили ввести там одностороннее движение авто.

Власти Ростова пообещали, что введут новое дорожное ограничение, однако сделают это к лету. Более конкретных сроков названо не было.

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Предполагается, что движение на улице 1-й Володарского будет осуществляться в восточном направлении, а на 2-й Володарского — в западном.

Ранее сообщалось, что платную магистраль хотят построить в Ростове от Сиверса до Таганрогской. Ее возведением планирует заняться группа дорожно-строительных компаний «Дон». Дорога будет включать от четырех до восьми полос для движения.

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