Одностороннее движение введут на двух улицах Западного в Ростове

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Ростовчане пожаловались на проблему в движении машин на улицах 1-й и 2-й Володарского. Они попросили ввести там одностороннее движение авто.
Власти Ростова пообещали, что введут новое дорожное ограничение, однако сделают это к лету. Более конкретных сроков названо не было.
Предполагается, что движение на улице 1-й Володарского будет осуществляться в восточном направлении, а на 2-й Володарского — в западном.
Ранее сообщалось, что платную магистраль хотят построить в Ростове от Сиверса до Таганрогской. Ее возведением планирует заняться группа дорожно-строительных компаний «Дон». Дорога будет включать от четырех до восьми полос для движения.