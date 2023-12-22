Парковки будут закрывать на главном ростовском железнодорожном вокзале

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Причиной являются ремонтные работы, поэтому планируется ограничивать парковочное пространство. Если мест окажется недостаточно для автомобилей, то их можно будет оставить на территории Привокзальной площади.
Все намеченные работы планируется завершить в первом квартале 2024 года. На въезде и выезде установят шлагбаумы с терминалами бесконтактной оплаты. Водители смогут перевести деньги, не выходя из автомобиля.
Отмечается, что нужно будет приложить карту к терминалу, после чего спишется необходимая сумма.
Ранее стало известно, что одностороннее движение введут на двух улицах Западного в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.