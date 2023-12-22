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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Парковки будут закрывать на главном ростовском железнодорожном вокзале

Парковки будут закрывать на главном ростовском железнодорожном вокзале

22 декабря 2023, 17:28. Обновлено в 17:30
Фото: 1MI
На автостоянке железнодорожного вокзала Ростов-Главный будут закрывать парковочные места, сообщили в СКЖД.

Причиной являются ремонтные работы, поэтому планируется ограничивать парковочное пространство. Если мест окажется недостаточно для автомобилей, то их можно будет оставить на территории Привокзальной площади.

Все намеченные работы планируется завершить в первом квартале 2024 года. На въезде и выезде установят шлагбаумы с терминалами бесконтактной оплаты. Водители смогут перевести деньги, не выходя из автомобиля.

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Отмечается, что нужно будет приложить карту к терминалу, после чего спишется необходимая сумма.

Ранее стало известно, что одностороннее движение введут на двух улицах Западного в Ростове. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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